Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности

Источник: AP 2017

Как сообщается, такое решение одобрило бюро Национального собрания — высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента. Ле Пен лишена иммунитета за публикацию на своей странице в Twitter фотографий одной из жертв группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), размещенных до этого террористами. Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство.

Снятие депутатской неприкосновенности с Ле Пен было необходимо для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Расследование в отношении политика началось еще в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии, запечатлевшие жестокие расправы боевиков ИГ над пленниками, которые были в оранжевых комбинезонах.

На одном из кадров было запечатлено обезглавленное тело, на другом пленник лежал под гусеницами танка, на третьем человека заживо сжигали в клетке.

«Вот что такое ИГ», — подписала эти фотографии Ле Пен.

Тем самым она протестовала против высказываний телерадиожурналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и «Национальным фронтом». Почин лидера партии тогда поддержал и один из ее ближайших соратников Жильбер Коллар, также представляющий «Национальный фронт» в нижней палате французского парламента. Его за публикацию аналогичных снимков с результатами зверств боевиков ИГ лишили депутатской неприкосновенности еще в сентябре.