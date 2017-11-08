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17:20 (мск), источник: ТАСС

Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на осведомленные парламентские источники.

Источник: AP 2017

Как сообщается, такое решение одобрило бюро Национального собрания — высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента. Ле Пен лишена иммунитета за публикацию на своей странице в Twitter фотографий одной из жертв группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), размещенных до этого террористами. Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство.

Снятие депутатской неприкосновенности с Ле Пен было необходимо для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Расследование в отношении политика началось еще в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии, запечатлевшие жестокие расправы боевиков ИГ над пленниками, которые были в оранжевых комбинезонах.

На одном из кадров было запечатлено обезглавленное тело, на другом пленник лежал под гусеницами танка, на третьем человека заживо сжигали в клетке.

«Вот что такое ИГ», — подписала эти фотографии Ле Пен.

Тем самым она протестовала против высказываний телерадиожурналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и «Национальным фронтом». Почин лидера партии тогда поддержал и один из ее ближайших соратников Жильбер Коллар, также представляющий «Национальный фронт» в нижней палате французского парламента. Его за публикацию аналогичных снимков с результатами зверств боевиков ИГ лишили депутатской неприкосновенности еще в сентябре.

Теперь обоим политикам грозит преследование по статье «Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму». Максимальное наказание за эти действия, согласно французскому Уголовному кодексу, может составить до трех лет тюремного заключения с выплатой штрафа до €75 тыс.

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