Назарбаев: Мы должны поддержать Россию в условиях тяжелых санкций

Источник: Nur.kz

Сегодня во время своего рабочего визита в Костанай Нурсултан Назарбаев заявил об обязательной поддержке России в условии сегодняшних санкций, пишет NUR.KZ.

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«Сейчас, в условиях тяжелых санкций против России, мы должны Россию поддержать. И одновременно сделать так, чтобы перенос предприятий, именно инновационных, был на нашу сторону», — отметил президент.

Он также напомнил о том, что уже завтра он планирует встретиться с президентом России.

«Завтра я буду встречаться с Владимиром Путиным, на нашей региональной конференции, мы будем», — добавил Назарбаев.