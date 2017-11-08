Назарбаев: Мы должны поддержать Россию в условиях тяжелых санкций
Он также напомнил о том, что уже завтра он планирует встретиться с президентом России.
Он также напомнил о том, что уже завтра он планирует встретиться с президентом России.
Сегодня во время своего рабочего визита в Костанай Нурсултан Назарбаев заявил об обязательной поддержке России в условии сегодняшних санкций, пишет NUR.KZ.
«Сейчас, в условиях тяжелых санкций против России, мы должны Россию поддержать. И одновременно сделать так, чтобы перенос предприятий, именно инновационных, был на нашу сторону», — отметил президент.
Он также напомнил о том, что уже завтра он планирует встретиться с президентом России.
«Завтра я буду встречаться с Владимиром Путиным, на нашей региональной конференции, мы будем», — добавил Назарбаев.
Отметим, в Челябинске проходит Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана — участие в нем глав обоих государств, Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, планируется 9 ноября.