Суд отказался принять иск Навального к Путину

«Позвонили из… суда и сообщили, что по иску Навального к Путину отказ в принятии», — написал он. По его мнению, дело подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

По его словам, ранее суд не рассматривал подобный иск оппозиционера к президенту России. Жданов отметил, что не знает по какому именно пункту статьи отказано в рассмотрении иска. «Посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам (нет, ну, а что?)», — добавил он. Он пообещал обжаловать решение суда.