Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Египет наш: Украинку не давшую стул россиянину, высмеяли в Рунете
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16:22 (мск), источник: Ведомости

Суд отказался принять иск Навального к Путину

Тверской районный суд не принял иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об этом на странице в Facebook написал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Источник: Reuters

«Позвонили из… суда и сообщили, что по иску Навального к Путину отказ в принятии», — написал он. По его мнению, дело подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Жданов отметил, что Навальный подал исковое заявление в защиту своих прав.

В исковом заявлении мы прямо указали как именно бездействием и действиями Путина нарушаются права Навального.
Иван Жданов
Юрист Фонда борьбы с коррупцией

По его словам, ранее суд не рассматривал подобный иск оппозиционера к президенту России. Жданов отметил, что не знает по какому именно пункту статьи отказано в рассмотрении иска. «Посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам (нет, ну, а что?)», — добавил он. Он пообещал обжаловать решение суда.

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Генпрокуратура попросила Госдуму проверить «самого богатого депутата»
Американская разведка назвала лучшей российскую технологию распознавания лиц
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
В Москве умерла дочь Людмилы Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь