Путин во Вьетнаме проведет встречи с лидерами Китая, Вьетнама, Японии и Филиппин
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встречи запланированы на 10 ноября.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встречи запланированы на 10 ноября.
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита лидеров АТЭС 10 ноября проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами КНР, Японии, Вьетнама и Филиппин.
«[На полях саммита лидеров АТЭС 10 ноября у президента РФ Владимира Путина] запланировано несколько двусторонних встреч — с президентом Вьетнама [Чай Дан Куангом], председателем КНР Си Цзиньпином, с
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