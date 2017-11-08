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20:00 (мск), источник: ТАСС

Путин во Вьетнаме проведет встречи с лидерами Китая, Вьетнама, Японии и Филиппин

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встречи запланированы на 10 ноября.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита лидеров АТЭС 10 ноября проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами КНР, Японии, Вьетнама и Филиппин.

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«[На полях саммита лидеров АТЭС 10 ноября у президента РФ Владимира Путина] запланировано несколько двусторонних встреч — с президентом Вьетнама [Чай Дан Куангом], председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ, с президентом Филиппин [Родриго] Дутерте», — заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он заметил, что Путин регулярно встречается с китайским лидером, заметив, что на этот раз встреча «будет интересна еще и тем, что сегодня-завтра Си Цзиньпин встречается с [президентом США Дональдом] Трампом, оценки этих переговоров, конечно, будут для нас весьма полезны».

Представитель Кремля сообщил, что на встрече Путина с Абэ лидеры обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-японского сотрудничества и по международным темам, в том числе — по взаимодействию двух стран в рамках АТЭС, а также по ситуации на Корейском полуострове.

Что касается встречи президента России с президентом Вьетнама, то Ушаков отметил, в частности, что по ее итогам планируется принять Совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности.

В Кремле отметили, что на встрече Путина с Дутерте ожидается обсуждение укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также лидеры затронут актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе в контексте председательства Филиппин в АСЕАН.

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