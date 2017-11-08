Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко с 8 по 10 ноября посетит с официальным визитом Республику Узбекистан. В составе делегации — председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, вице-губернаторы Олег Марков, Анна Митянина, руководители исполнительных органов государственной власти, представители вузов и предприятий.

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Визит приурочен к проведению культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации северной столицы РФ. .

В Ташкенте запланирована встреча Георгия Полтавченко с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Губернатор также обсудит развитие двустороннего сотрудничества с хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым. На встрече будет подписано Соглашение между правительством Санкт-Петербурга и хокимиятом города Ташкента о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и дорожная карта по реализации этого соглашения на 2017−2021 годы.

Георгий Полтавченко встретится с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Узбекистане.

В рамках культурно-деловой миссии состоятся круглые столы, биржа деловых контактов для предпринимателей. Врачи и педагоги северной столицы проведут мастер-классы для узбекских коллег, консультации для жителей Республики. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между вузами и школами Петербурга и Узбекистана. .