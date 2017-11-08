Власти региона проверили ход работ на строящихся в Самаре к ЧМ-2018 объектах

Источник: samregion.ru

Вместе они проинспектировали ход работ по раскружаливанию стадиона и обсудили вопросы, связанные с завершением его строительства, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, на прошедшей неделе рабочие освободили купол стадиона от опор, и он занял свое проектное положение. Затем начался демонтаж временных поддерживающих металлоконструкций. На сегодняшний день 15 из 32 60-метровых башен, на которые опирался купол, разобраны. Ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг.

Также Дмитрий Азаров вместе с депутатами Самарской губернской думы посетил еще несколько объектов, строящихся и реконструируемых к ЧМ-2018. Среди них — тренировочная база ФК «Крылья Советов» в районе Загородного парка, четвертая очередь набережной, Струковский сад, фонтан у памятника борцам за советскую власть на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской, гостиница Lotte на пересечении Галактионовской и Красноармейской, Ильинская площадь, сквер 30-летия Победы, больница № 1 имени Н. И. Пирогова.

Что касается тренировочной базы «Крыльев», то ее готовность составляет 80%. 19 октября здесь провели посев футбольного поля, его реконструкция закончена на 98%, по всему периметру планируется установить сплошное заграждение, которое исключит возможность наблюдения за тренировочным процессом команд-участников чемпионата мира со стороны журналистов или болельщиков. На завершающей стадии находится устройство системы электроснабжения. В межсезонье (с конца декабря по 15 марта), когда команда будет на выездных сборах, планируется провести реконструкцию основных корпусов базы. На эти цели уже выделили 48,3 млн рублей.

5-звездочный отель Lotte, который строится в границах улиц Самарской, Красноармейской и Галактионовской, должен быть полностью сдан к 31 марта 2018 года. Сейчас его готовность составляет 95%.

По словам представителя подрядчика, в настоящее время в отеле идут работы по остеклению и отделке фасада, с 20—23 ноября начнется благоустройство прилегающей территории. В отеле два подземных этажа занимает паркинг, на первом этаже разместится ресторан, лобби и коммерческие помещения. На втором — большой конференц-холл вместимостью до 200 человек. При необходимости его можно будет разделить на семь отдельных залов. Также на втором этаже предусмотрена зона буфета. Этажом выше расположатся бассейн и фитнес-зал. С 6 по 15 этаж разместятся 192 номера. А на 16 и 17 этажах — пентхаусы.

В больнице имени Пирогова расширяют приемный покой. По словам врио заместителя председателя Правительства региона — министра здравоохранения Геннадия Гридасова, после окончания работ он сможет принимать одновременно четыре машины скорой помощи, (раньше только одну). С учетом замечаний ФИФА будет работать три противошоковые операционные (раньше было 2) и пять смотровых кабинетов (было всего 2). Кроме того, в здании, в котороv идет реконструкция приемной группы, установят камеры видеонаблюдения и обновят систему снабжения кислородом. Завершить модернизацию больницы должны к 15 марта.

По общественным территориям, где ведется или уже закончена реконструкция, депутаты проехали вместе с врио главы Самары Владимиром Василенко. На данный момент работы в Струковском саду и на четвертой очереди набережной закончены на 70%, Ильинская площадь и сквер 30-летия Победы — на 100%. Заканчивается реконструкция фонтана у памятника борцам за советскую власть на Красноармейской/Чапаевской.

В целом депутаты Самарской губернской думы, по словам Виктора Сазонова, положительно оценили ведущиеся на объектах работы:

«Я считаю, что это очень хороший формат работы. Думаю, мы сделаем такие выезды традиционными. Одновременно мы смотрим, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, как федеральные, так и областные. Это будет действенной мерой контроля со стороны депутатского корпуса».

Особо председатель губдумы отметил разительные перемены, которые депутаты увидели в больнице имени Пирогова: