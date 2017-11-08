Власти региона проверили ход работ на строящихся в Самаре к ЧМ-2018 объектах
Сегодня, 8 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил стройплощадку стадиона «Самара Арена», где встретился c
Сегодня, 8 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил стройплощадку стадиона «Самара Арена», где встретился c
Вместе они проинспектировали ход работ по раскружаливанию стадиона и обсудили вопросы, связанные с завершением его строительства, сообщает
Напомним, на прошедшей неделе рабочие освободили купол стадиона от опор, и он занял свое проектное положение. Затем начался демонтаж временных поддерживающих металлоконструкций. На сегодняшний день 15 из 32 60-метровых башен, на которые опирался купол, разобраны. Ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг.
Также Дмитрий Азаров вместе с депутатами Самарской губернской думы посетил еще несколько объектов, строящихся и реконструируемых к ЧМ-2018. Среди них — тренировочная база ФК «Крылья Советов» в районе Загородного парка, четвертая очередь набережной, Струковский сад, фонтан у памятника борцам за советскую власть на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской, гостиница Lotte на пересечении Галактионовской и Красноармейской, Ильинская площадь, сквер 30-летия Победы, больница № 1 имени Н. И. Пирогова.
Что касается тренировочной базы «Крыльев», то ее готовность составляет 80%. 19 октября здесь провели посев футбольного поля, его реконструкция закончена на 98%, по всему периметру планируется установить сплошное заграждение, которое исключит возможность наблюдения за тренировочным процессом
По словам представителя подрядчика, в настоящее время в отеле идут работы по остеклению и отделке фасада, с
В больнице имени Пирогова расширяют приемный покой. По словам врио заместителя председателя Правительства региона — министра здравоохранения Геннадия Гридасова, после окончания работ он сможет принимать одновременно четыре машины скорой помощи, (раньше только одну). С учетом замечаний ФИФА будет работать три противошоковые операционные (раньше было 2) и пять смотровых кабинетов (было всего 2). Кроме того, в здании, в котороv идет реконструкция приемной группы, установят камеры видеонаблюдения и обновят систему снабжения кислородом. Завершить модернизацию больницы должны к 15 марта.
По общественным территориям, где ведется или уже закончена реконструкция, депутаты проехали вместе с врио главы Самары Владимиром Василенко. На данный момент работы в Струковском саду и на четвертой очереди набережной закончены на 70%, Ильинская площадь и сквер 30-летия Победы — на 100%. Заканчивается реконструкция фонтана у памятника борцам за советскую власть на Красноармейской/Чапаевской.
В целом депутаты Самарской губернской думы, по словам Виктора Сазонова, положительно оценили ведущиеся на объектах работы:
«Я считаю, что это очень хороший формат работы. Думаю, мы сделаем такие выезды традиционными. Одновременно мы смотрим, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, как федеральные, так и областные. Это будет действенной мерой контроля со стороны депутатского корпуса».
Особо председатель губдумы отметил разительные перемены, которые депутаты увидели в больнице имени Пирогова:
«Идут серьезные работы по реконструкции, делается все в соответствии с требованиями ФИФА — с тем, чтобы это лечебное учреждение полностью соответствовало международным стандартам».