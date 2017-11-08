Канавинская администрация планирует снос 22 незаконных торговых точек в мкрн Мещерское озеро Нижнего Новгорода

Источник: Reuters

Согласно информации, сотрудники отдела предпринимательства и развития территорий в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира выявили 22 незаконно установленных нестационарных торговых точки на территории, прилегающей к д. 20 на ул. Карла Маркса.

«На сегодняшний момент половина из числа выявленных незаконных торговых объектов демонтирована согласно регламенту. Территория возле дома № 20 по ул. Карла Маркса, на которой были установлены эти объекты, будет полностью очищена до 17 ноября», — рассказал главный специалист отдела предпринимательства и развития территорий администрации района Антон Поташов.