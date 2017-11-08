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17:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Канавинская администрация планирует снос 22 незаконных торговых точек в мкрн Мещерское озеро Нижнего Новгорода

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует снос 22 незаконных торговых точек в мкрн Мещерское озеро к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом пресс-служба администрации сообщила 8 ноября 2017 года.

Источник: Reuters

Согласно информации, сотрудники отдела предпринимательства и развития территорий в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира выявили 22 незаконно установленных нестационарных торговых точки на территории, прилегающей к д. 20 на ул. Карла Маркса.

«На сегодняшний момент половина из числа выявленных незаконных торговых объектов демонтирована согласно регламенту. Территория возле дома № 20 по ул. Карла Маркса, на которой были установлены эти объекты, будет полностью очищена до 17 ноября», — рассказал главный специалист отдела предпринимательства и развития территорий администрации района Антон Поташов.

По его словам, остальные выявленные объекты тоже будут удаляться, в данный момент по этому направлению проводится подготовка. «В дальнейшем будем наблюдать за ситуацией, будем проводить все необходимые мероприятия, чтобы очистить район от подобных объектов» — пояснил Поташов.

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