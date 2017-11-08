Андрей Бочаров предложил изменения в федеральное законодательство для решения проблем с задолженностями по зарплате

Источник: РИАЦ

Андрей Кикоть отметил, что задачу комплексно решить проблему задолженностей по зарплате в регионах поставил президент РФ Владимир Путин.

— Определённая работа по снижению задолженности в регионе проводится, — отметил заместитель Генерального прокурора. — Совместными межведомственными действиями удалось снизить задолженность в текущем году на 190 млн рублей. На сегодняшний день в Волгоградской области задолженность по оплате труда, по официальным данным, составила 33,5 млн рублей.

Однако, по словам Андрея Кикотя, в регионе не обеспечен достоверный статистический учет организаций-должников. В результате по состоянию на 1 октября 2017 года, в органы Росстата о наличии долгов не отчиталось еще 14 организаций. При этом установлено, что Волгоградстатом не принимались меры к выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих требования законодательства о государственном статистическом учете. В связи с этим к организации есть определённые вопросы.

Выступивший на совещании губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что выплата зарплаты в полном объёме и в срок имеет большое социальное значение. Это единственный источник дохода для большинства людей.

— Никакая ситуация не может быть оправданием для собственников предприятий в невыплате зарплаты работникам, — заявил Андрей Бочаров. — Необходимо ликвидировать имеющуюся задолженность и не допустить её возникновения впредь. В регионе налажено межведомственное взаимодействие в данном вопросе. Вместе с тем, есть факты, когда в 15 раз продлеваются сроки процедуры конкурсного производства, а банкротство предприятия длится до 7 лет. Мы ограничены в мерах воздействия на предприятия, есть случаи, когда их собственники прячутся за рубежом.

В связи с этим губернатор Андрей Бочаров предложил сформировать общую базу данных по имеющимся задолженностям и выйти с законодательной инициативой. В частности, предлагается ограничить срок конкурсного производства предприятий-банкротов, чтобы исключить возможность затягивать процедуру; установить приоритетность платежей по зарплате при ликвидации имущества банкротов; усилить контроль за работой конкурсных управляющих; и ввести администрацию Волгоградской области в качестве третьего лица в дела о банкротстве (такая мера по инициативе региона уже введена в отношении градообразующих предприятий). Еще одно из предложений — это обеспечение гарантий со стороны собственников, находящихся за рубежом.

— Полумер в решении таких социально значимых вопросов быть не должно. Те, кто считает, что удастся где-то отсидеться, тот глубоко ошибается. Но без изменений федерального законодательства проблему эту не решить. Точно так же, как и проблему обманутых дольщиков, — подчеркнул губернатор.

Заместитель Генерального прокурора заявил о полной поддержке высказанных Андреем Бочаровым инициатив, особенно, в сфере изменений законодательной базы.

Необходимо отметить, что с 2014 года руководство региона предпринимает комплекс мер по ликвидации долгов по зарплате, которые сформировали неэффективные собственники, и недопущению создания новых задолженностей.

Так, в июне 2015 года в регионе создана межведомственная комиссия по мобилизации доходов в консолидированный бюджет региона и вопросам неформальной занятости населения. Она координирует взаимодействие органов власти с Гострудинспекцией, УФНС, правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами, государственными внебюджетными фондами, общественными и профсоюзными организациями, органами местного самоуправления. В 2017 году проведено шесть заседаний межведомственной комиссии, заслушаны представители 11 организаций-должников — в результате погашены долги в сумме 33,7 миллиона рублей. Аналогичная работа ведется и на уровне муниципальных образований: по ее итогам за 9 месяцев 2017 года погашена задолженность по заработной плате перед 496 гражданами на сумму 18 миллионов рублей. Всего же благодаря принятым совместно межведомственным мерам в этом году удалось погасить задолженность по оплате труда на сумму более 190 миллионов рублей.

Кроме того, вопрос ликвидации задолженности по зарплате регулярно рассматривается на межведомственных заседаниях с участием Андрея Бочарова, в том числе на постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области. Активную работу проводят прокуратура, силовые структуры, управление Федеральной службы судебных приставов, Гострудинспекция. В мае 2016 года по инициативе губернатора Областной совет профсоюзов открыл «телефон доверия», по которому жители региона могут сообщить о фактах невыплаты зарплаты. В октябре 2017 года вопрос сокращения задолженностей обсуждался на встрече Андрея Бочарова с членами Общественной палаты Волгоградской области.

На совещании при заместителе Генерального прокурора подчёркивалось, что анализ структуры задолженности по заработной плате свидетельствует о том, что основная её часть (91%) приходится на организации промышленности и строительства, остальное «добирается» на сельскохозяйственных предприятиях и организациях жилищно-коммунального комплекса.

Актуальной является проблема долгов по заработной плате в организациях, находящихся в различных стадиях банкротства. На 16 таких предприятий приходится 90 процентов от общей суммы задолженности.

Начальник управления генпрокуратуры в ЮФО Константин Сомов доложил о мерах реагирования на особенно вопиющие случаи нарушений трудового законодательства. В 2016−17 годах, после прокурорского вмешательства, привлечён к административной ответственности 21 работодатель в Волгоградской области.

В деятельности арбитражных управляющих всех организаций, имеющих задолженность по оплате труда, прокуратурой Волгоградской области выявлены массовые грубые нарушения законодательства о банкротстве: непринятие мер к взысканию имеющейся дебиторской задолженности, необоснованное привлечение специалистов, дублирующих функции работников предприятия-должника, непринятие достаточных мер для проведения инвентаризации и формировании конкурсной массы.