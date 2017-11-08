Аксаков объяснил, почему крупные банки России не спешат в Крым

«Я не думаю, что в ближайшее время Сбербанк, ВТБ сюда придут. Перспективы пока нет, поскольку наши крупнейшие банки являются транснациональными. Мы должны учитывать проблемы, связанные с международными расчетами, с проведением транзакций через международные счета, с выходом на биржу, в другие страны. К сожалению, большинство международных трансграничных расчетов — 80% — проводится в долларах. Транзакции проходят через американские счета. И если мы свои банки отсечем от потока этих операций, значит, и страна будет проигрывать. Поэтому отмахнуться просто так от санкций и американских решений мы не можем», — пояснил депутат.