Аксаков объяснил, почему крупные банки России не спешат в Крым

«Я не думаю, что в ближайшее время Сбербанк, ВТБ сюда придут. Перспективы пока нет, поскольку наши крупнейшие банки являются транснациональными. Мы должны учитывать проблемы, связанные с международными расчетами, с проведением транзакций через международные счета, с выходом на биржу, в другие страны. К сожалению, большинство международных трансграничных расчетов — 80% — проводится в долларах. Транзакции проходят через американские счета. И если мы свои банки отсечем от потока этих операций, значит, и страна будет проигрывать. Поэтому отмахнуться просто так от санкций и американских решений мы не можем», — пояснил депутат.
При этом он заявил о необходимости поиска вариантов решений данной проблемы. В качестве примера Аксаков привел дистанционную форму обслуживания, которая позволит предоставлять банкам все финансовые услуги, независимо от местонахождения клиента.
«Мы приняли закон об удаленной идентификации клиента на основе биометрических данных, по согласию, конечно, соответствующего лица. То есть человек загружает свою биометрию, которая будет храниться в базе под контролем силовиков, для того, чтобы люди могли с помощью удаленной идентификации получать услуги со всей территории страны, в том числе Москвы, и от самых крупнейших банков. Фактор границ стирается. Более того, санкции будут подталкивать людей страны, которые под них попали, к разным новым технологиям, которые будут позволять преодолевать и санкции, и границы, оказывать услуги дистанционно»