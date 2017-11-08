Один из чиновников примэрии подал в отставку

Информация была подтверждена для Deschide.MD руководителем управления Петром Гонтя, который добавил, что его подчиненный не сообщил о причинах своего решения.
Совпадение это или нет, но Мунтяну ушел в отставку в понедельник, то есть на следующий день после публикации статьи: «Скрипящий» тендер — отменен. Управление ЖКХ не почувствовало разницы в +/- 2 млн. леев, в которой сообщалось об отмене государственных закупок, инициированных Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства. Такое решение приняло в прошлую пятницу Национальное агентство по разрешению споров (ANSC). Речь идет об оборудовании для очистки сточных вод, которое муниципальное управление намеревалось приобрести за 14 млн. леев, то есть на 2 млн. леев дороже, чем самое дешевое предложение, предлагаемое на аукционе. Для реализации этой схемы Главное управление жилищно-коммунального хозяйства разработало тендерные спецификации в соответствии с предложением другой компании, а не той, которая предложила самую низкую цену.
В пятницу, 3 ноября Национальное агентство по разрешению споров приняло решение, в котором говорится, что Главное управление жилищно-коммунального хозяйства допустило в ходе проведения аукциона ряд нарушений. Например, члены рабочей группы, ответственной за процедуру закупок, подтвердили своими подписями, что и компания, предложившая самую низкую цену (Polimer Gaz Constructii SRL), и компания, предложившая цену на 2 миллиона леев дороже (Process Engeeniring și Bemas SRL), представили все необходимые документы для участия в тендере.
Рабочая группа рассмотрела досье под руководством заместителя начальника Игоря Мунтяну, чье имя появилось и в связи с другими сомнительными аукционами. Игорь Мунтяну — брат экс-министра Валерия Мунтяну и заместителя директора СИБ Руслана Мунтяну.