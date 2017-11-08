Один из чиновников примэрии подал в отставку

Совпадение это или нет, но Мунтяну ушел в отставку в понедельник, то есть на следующий день после публикации статьи: «Скрипящий» тендер — отменен. Управление ЖКХ не почувствовало разницы в +/- 2 млн. леев, в которой сообщалось об отмене государственных закупок, инициированных Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства. Такое решение приняло в прошлую пятницу Национальное агентство по разрешению споров (ANSC). Речь идет об оборудовании для очистки сточных вод, которое муниципальное управление намеревалось приобрести за 14 млн. леев, то есть на 2 млн. леев дороже, чем самое дешевое предложение, предлагаемое на аукционе. Для реализации этой схемы Главное управление жилищно-коммунального хозяйства разработало тендерные спецификации в соответствии с предложением другой компании, а не той, которая предложила самую низкую цену.