США объявили об ужесточении с 9 ноября санкций против Кубы

Источник: AP 2017

«Мы ужесточаем нашу политическую линию в отношении Кубы в целях исключения экономической деятельности с военными Кубы, а также для того, чтобы призвать правительство предоставить кубинскому народу больше политической и экономической свободы», — говорится в заявлении министра США Стивена Мнучина.

С 9 ноября юридическим лицам США будет запрещено совершать финансовые транзакции и каким-либо образом сотрудничать с рядом юридических лиц Кубы, перечень которых приводится на сайте Госдепартамента США. Минфин США полагает, что эти организации имеют прямое или косвенное отношение к силовым и военным структурам страны.