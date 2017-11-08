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18:37 (мск), источник: Интерфакс

США объявили об ужесточении с 9 ноября санкций против Кубы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Министерство финансов США объявило об ужесточении с 9 ноября ограничений, направленных против разведслужб, военных и служб безопасности Кубы, сообщается в среду на сайте Минфина США.

Источник: AP 2017

«Мы ужесточаем нашу политическую линию в отношении Кубы в целях исключения экономической деятельности с военными Кубы, а также для того, чтобы призвать правительство предоставить кубинскому народу больше политической и экономической свободы», — говорится в заявлении министра США Стивена Мнучина.

С 9 ноября юридическим лицам США будет запрещено совершать финансовые транзакции и каким-либо образом сотрудничать с рядом юридических лиц Кубы, перечень которых приводится на сайте Госдепартамента США. Минфин США полагает, что эти организации имеют прямое или косвенное отношение к силовым и военным структурам страны.

В список, опубликованный на сайте госдепа США, вошли более десятка отелей в Гаване, Сантьяго-де-Кубе, Варадеро и других городах Кубы, а также туристические агентства, магазины, речные вокзалы со стоянками для яхт.

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