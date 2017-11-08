Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?

Источник: Reuters

На излете первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Всего 37% американцев доверяют Трампу — это худший результат за последние 70 лет, свидетельствуют результаты исследования Washington Post и Эй-би-си.

Трамп стал первым главой государства со времен Гарри Трумэна, чей рейтинг после избрания упал столь низко.

Трампу, по данным исследования, не доверяют 59% американцев, доверяют — лишь 37%. Уровень поддержки, таким образом, отрицательный — минус 22 пункта.

У всех президентов в послевоенный период уровень поддержки был положительный.

Самыми высокими за последние несколько десятилетий были рейтинги отца и сына Бушей — 56 и 80 пунктов, составлявшие, соответственно, 76% и 89% доверия.

Низкими, но не отрицательными были рейтинги — Барака Обамы, Билла Клинтона и Джимми Картера — 17, 11 и 21 пункт.

Трамп в бытность кандидатом обещал избирателям отправить Хиллари Клинтон за решетку и построить стену с Мексикой за счет Мехико, выйти из Парижского климатического соглашения и открыть закрытые во времена Обамы шахты, избавиться от правительственной программы медицинского обеспечения Obamacare и пересмотреть налоги, запретить мусульманам въезд в США и проводить в Вашингтоне военные парады в честь Дня независимости.

Русская служба Би-би-си подвела итоги первого года Трампа на посту президента, выяснив, какие из более сотни обещаний ему удалось воплотить в жизнь.

Стена на границе с Мексикой за счет Мехико

Источник: AFP 2017

Стена на границе с Мексикой была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, который обещал возвести «красивую с художественной точки зрения», высокую и надежную стену с Мексикой вдоль всей южной границы США. Причина — уменьшение потока нелегальных мигрантов.

Фоторепортаж В тени стены

С самого начала избирательной кампании Дональд Трамп публично обещал построить.

А вот заплатить за стену, по замыслу Трампа, должны были мексиканские налогоплательщики.

План Трампа выглядел так: стоимость стены составит 12−15 миллиардов долларов США, их должен выделить конгресс США. А Мехико будет эти деньги возвращать, например, за счет повышения таможенного тарифа на 20% на мексиканский импорт.

Указ о начале нового строительства Великой Американской стены стал одним из первых, подписанных Дональдом Трампом — по его плану, она должна быть около метра в глубину и около четырех в высоту, протяженность самой стены — 1600 километров.

Справедливости ради, предыдущие американские президенты тоже беспокоились о заградительной системе на границе Мексикой, но их архитектурные задумки ограничивались высокими заборами.

45-й руководитель США за первую неделю в Белом Доме сразу же ввязался в дипломатический скандал с Мексикой — ее президент, Энрике Пенья Ньето, отменил запланированный заранее визит, просто «тегнув» Трампа в своем «Твиттере».

Сначала в соцсети, а затем и видеообращении Ньето заявил: за стену или забор ни он, ни его народ платить не будут, потому что не верят в стены. Трамп ответил там же, в «Твиттере»: если Мексика не верит «в такую нужную стену», президентам и вправду лучше не встречаться.

Эксперты «Атлантического совета» и других вашингтонских аналитических центров советовали мексиканскому правительству просто поднять цены для американских потребителей и не бояться повышения таможенной ставки.

К первой годовщине избрания Трампа неподалеку от калифорнийского города Сан-Диего и мексиканской границы в земле появились первые огромные сваи.

Станут ли они впоследствии «Великой Американской Стеной» — неясно.

Мексика отказалась платить за строительство, а конгресс отнесся к масштабным планам без энтузиазма.

Статус обещания: не исполнено.

Снижение налогов

Источник: Reuters

Обещание снизить налоги для среднего класса — любимая часть предвыборной программы республиканской партии. Каждый победивший президент старался снизить какой-нибудь налог.

Представляя свой налоговый план, Трамп обещал, что богатые выгоды не получат.

Но аналитики, увидев представленный республиканцами план Tax Cuts And Jobs Act, напротив, посчитали, что основную выгоду от принятия нового налогового законодательства получат именно богатые американцы и крупные корпорации.

Будет упрощена форма подачи налоговых деклараций; налог на прибыль, полученную в офшорных зонах, будет единовременным, налоговая ставка для компаний будет состоять из трех, а не семи ступеней — 12, 25 и 33 процента. Республиканцы кроме того хотят отменить налог на наследство, который сейчас платят родственники умерших, оставивших им крупное наследство.

Представители среднего класса и бедняки не получат от реформы практически никакой выгоды. Нулевая ставка налога коснется только тех семейных пар, общий годовой доход которых составляет 24 тыс. долларов.

В случае принятия Tax Cuts And Jobs Act, американцы, получающие около 59 тыс. в год, в первый год заплатят на 1 тысячу долларов налогов меньше, но в последующие годы их налоги, напротив, будут постепенно увеличиваться и через семь лет взлетят до небес.

Статус обещания: в работе.

Отмена государственной программы медицинского страхования для малообеспеченных Obamacare

Источник: Reuters

Отмена Obamacare — одно из самых любимых предвыборных обещаний Дональда Трампа. В течение первых 10 месяцев 2016 года не проходило ни дня без того, чтобы кандидат от республиканцев не упоминал бы введенную его предшественником программу медицинского страхования.

Американская медицина — страховая и платная, на нее средний американец тратит около 3000 долларов в год, если не болеет.

До введения Obamacare около 20% американцев вовсе не имели страховки, благодаря Обаме число граждан без медицинского полиса упало до 8%.

Реформа Обамы запрещала страховым компаниям отказывать беременным и хроническим больным в получении страховки, детям до 18 лет было разрешено пользоваться страховками родителей.

Самые бедные (с годовым доходом чуть более 16 тысяч долларов в год) получали страховку бесплатно, по сути, их субсидировали государство и люди со средним и высоким достатком.

Большая часть работающих американцев получала страховку на работе — если в штате компании больше 50 человек.

В 2017 году три крупнейшие американские страховые компании заявили о выходе из программы из-за высоких убытков, страховые полисы с начала года подорожали на 24%, суммы, которые американцы платят из своего кармана кроме стоимости страховки, тоже существенно выросли.

Республиканцы, в свою очередь, предлагают сократить прямое государственное субсидирование тяжелобольных и пожилых людей, а Трамп предложил американцам самостоятельно выбирать свои полисы.

Против подобной реформы несколько раз выступали члены его собственной партии. Они же сами и подсчитали: если реформу под названием «Самый лучший план здравоохранения» примут, то без страховки останутся 24 миллиона американцев, а к 2026 году их будет уже 50 миллионов.

За время правления Трампа конгресс успел поддержать его инициативу, но сенату проект не понравился — против выступили не только демократы, но и трое влиятельных сенаторов-республиканцев.

Статус обещания: не исполнено.

Клинтон — за решетку

Источник: Reuters

Трамп еще в конце 2015 года взял на вооружение тезис о необходимости отправить за решетку «обманщицу» Хиллари Клинтон.

Причина — использование ею домашнего сервера вместо рабочей почты (которую она даже не активировала) во времена работы на должности госсекретаря США.

По словам самого Трампа, его вдохновила одна из сторонниц кандидата-республиканца, пришедшая на митинг в футболке с надписью «Хиллари — в тюрьму в 2016 году!».

Будущий 45-й президент США использовал эту идею во время каждого своего публичного выступления перед сторонниками и как неоспоримый аргумент во время телевизионных эфиров и дебатов с самой Клинтон.

«Если я выиграю, (выборы), я отдам соответствующие приказания своему генеральному прокурору о назначении специального прокурора, чтобы тот разобрался в ситуации. Никогда не видел такого количества вранья и жульничества», — говорил Трамп.

В ноябре, после избрания, Трамп смягчил тон, сказав, что не желает Клинтонам зла.

Еще через несколько месяцев президент США публично отругал генпрокурора и главу министерства юстиции за недостаточное рвение в расследовании деятельности Хиллари Клинтон.

Через год после американских выборов, в начале ноября 2017 года, Трамп заявил, что надеется на полное расследование роли Клинтон в урановой сделке с компанией Uranium One, которую вскоре после подписания бумаг, купила российская госкорпорация «Росатом».

Статус обещания: не исполнено, в разработке.

Выход из Парижского соглашения о климате

Источник: Reuters

Дональд Трамп выполнил одно из своих самых известных обещаний: 1 июня 2017 года Америка вышла из Парижского климатического соглашения. Договор контролировал количество выбросов парниковых газов и сдерживал рост среднеземной температуры, его активно поддерживал предшественник Дональда Трампа, Барак Обама.

Трамп придерживался мнения, что климатических изменений не существует, а концепцию придумали в Китае, чтобы «ослабить США».

Примечательно, что обе страны являются «чемпионами мира» по выбросам парниковых газов — Китай и США занимали первые места по эмиссии СО2.

В соответствии с соглашением, в США были автоматизированы и закрыты десятки шахт, производившие низкокачественный «тепловой» уголь и руду для сталелитейной промышленности.

Трамп же обещал вдохнуть новую жизнь в угольную промышленность и через 4 с небольшим месяца после переезда в Белый дом заявил об отказе участвовать в Парижском климатическом соглашении. Как говорил Трамп, соглашение слишком дорого обходится США, которые теряют 3 триллиона долларов и 6,5 миллионов рабочих мест.

Эксперты же отмечают, что угольная промышленность США действительно проявляет некоторые признаки жизни, но как правило, только в тех угледобывающих регионах (как Вайоминг), где добыча руды не сопряжена с подземными работами и уголь находится практически на поверхности.

В июне 2017 года администрация Трампа заявила об открытии 50 тысяч рабочих мест на американских шахтах.

Издания Politfact, телеканал Эн-би-си, радиостанция Эн-пи-ар, журналы Atlantic и Forbes приводят другие цифры — по их данным, в горно-добывающей отрасли, со времени прихода Трампа, были открыты 800 рабочих мест.

Статус обещания: исполнено частично.

Запрет на въезд для мусульман

Источник: AFP 2017

На протяжении всей избирательной кампании кандидат от республиканцев обещал запретить мусульманам въезд в США.

Это обещание противоречило американской конституции, запрещающей дискриминацию по религиозному признаку.

Свой первый указ, запрещающий въезд в Америку жителям семи мусульманских стран, Трамп подписал через неделю после переезда в Белый дом.

За бортом остались граждане Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Судана и Сомали с действующими американскими визами.

Президентский указ стал причиной паники и столпотворений в аэропортах, но уже ночью следующего дня судьи из штатов Нью-Йорк и Вирджиния назвали указ Трампа неконституционным.

В марте Трамп выдал новый вариант президентского указа — его долго оспаривали в судах и в конце июня Верховный суд США ввел в действие трехмесячный мораторий на прием беженцев из ранее «запрещенных» Трампом стран.

Его срок действия истек в июне, после чего Трамп издал еще один указ — уже бессрочный, прибавив к списку Северную Корею и венесуэльских чиновников.

В середине октября гавайский судья, за день до начала действия указа приостановил и это распоряжение американского президента, оставив в силе запрет на въезд для северокорейцев и венесуэльских должностных лиц.

Одновременно штаты Вашингтон, Массачусетс, Калифорния, Орегон, Нью-Йорк и Мэриленд обратились в федеральный окружной суд Сиэтла, чтобы оспорить последний иммиграционный указ Трампа.

Администрация президента заявила о намерении обратиться в суд с апелляцией.

Статус обещания: не исполнено.

Выгнать из страны bad hombres

Источник: Reuters

«Они (мексиканское правительство) отправляют нам людей с огромным количеством проблем. И они приносят нам эти проблемы. Они приносят наркотики, они приносят преступность. Они насильники. Ну и надо полагать, что среди них и приличные люди». Программная речь Трампа, 16 июня 2015 года.

За время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал выслать из страны миллионы нелегальных мигрантов, однажды он даже назвал большинство из них преступниками. Позже он пообещал прежде всего депортировать именно преступников.

Желание депортировать нелегальных мигрантов посещало многих американских президентов — Барак Обама за 8 лет своего правления депортировал около трех миллионов мигрантов — больше, чем любой из его предшественников.

Трамп отменил систему приоритетов, которая применялась при Обаме, в рамках которой депортировали прежде всего преступников.

Он подписал свой собственный указ, который распространяет одинаковый порядок депортации на всех нелегалов, преступник ты или нет.

За первые 100 дней пребывания Трампа на посту из США выслали 41 тысячу нелегалов, большая часть которых была преступниками.

Президент Трамп также недавно отменил гарантии, которые администрация Обамы предоставляла родителям-нелегалам, если те не нарушали американских законов.

В начале сентября президент США Дональд Трамп отменил программу DACA («Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов»), которая давала возможность отсрочить депортацию для более чем 750 тысяч детей нелегальных иммигрантов, приехавших в страну.

Программу принял пять лет назад тогдашний президент Барак Обама. Схема позволяла получить отсрочку от возможной депортации детям нелегальных иммигрантов, в основном из латиноамериканских стран, которые прибыли в США до исполнения им 16 лет.

Участники программы, которых называли «мечтателями», получали соответствующий документ и разрешение на работу и учебу сроком на два года с возможностью продления.

С момента отмены программы у конгресса есть шесть месяцев для принятия соответствующего закона. До этого времени ничего для участников программы не изменится.

Статус обещания: выполнено.

Трамп и Россия

Трамп лишь однажды обещал избирателям построить хорошие отношения с Россией, но больше говорил об отношениях с Москвой и Путиным в сослагательном наклонении.

При этом будущий президент тщательно избегал каких-либо прямых обещаний.

В то же время, разобраться в том, было ли вмешательство России и заговор представителей штаба Трампа с Кремлем, неоднократно обещали представители американского разведсообщества.

За 10 с небольшим месяцев существования администрации Трампа, вопрос о русских следах стал для представителей вашингтонского истеблишмента почти риторическим.

Статус обещания: в разработке?