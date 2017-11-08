Социалисты и либералы намерены опротестовать назначение Сильвии Раду

«Мы просим отмены решения о назначении Сильвии Раду, так как считаем его незаконным. Назначать заместителей может только мэр, избранный на прямых и свободных выборах. Чтобы было понятно: исполняющий обязанности не может назначить исполняющего обязанности», — сказал муниципальный советник ПСРМ Ион Чебан.

Либералы тоже считают, что полномочия градоначальника Сильвия Раду получила незаконно.



«Мне её жаль. Думаю, она только сегодня поняла, во что ввязалась. У Сильвии Раду, если она останется на этом посту, есть шанс заручиться поддержкой социалистов. Но мы, либералы, в такие игры не играем. Мы хотим, чтобы в мэрию вернулся Дорин Киртоакэ, которого поддержали граждане», — отметил председатель ЛП Михай Гимпу.



Михай Гимпу снова призвал горожан бойкотировать референдум, назначенный на следующее воскресенье.



«Не забудьте, 19 ноября лучше выпить стакан вина за моё здоровье, чем идти на референдум Додона», — добавил председатель ЛП Михай Гимпу.



На организацию референдума об отставке Дорина Киртоакэ перечислили 9 млн леев.