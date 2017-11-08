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19:43 (мск), источник: Podrobno.uz

Фил Беннетт: реформы в Узбекистане носят смелый и амбициозный характер

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Фил Беннетт считает, что реформы, проводимые руководством Узбекистана, носят смелый и амбициозный характер.

Источник: Podrobno.uz

«В Узбекистане проводится огромное количество реформ… Мы желаем всего наилучшего в деле реализации этих реформ. Многие из них носят очень смелый и амбициозный характер, однако важно не просто их провозгласить, но и обеспечить реализацию», — сказал Беннетт во время церемонии открытия представительства банка, которая прошла сегодня в Ташкенте.

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Высокопоставленный представитель ЕБРР озвучил основные направления работы в Узбекистане. По его словам, взаимодействие будет налажено «в самых разных секторах экономики».

«В Узбекистане мы будем работать в самых разных направлениях: государственно-частное партнерство, развитие рынка капитала, малый и средний бизнес, это и вопросы культурного наследия. Имеются самые разные направления сотрудничества, которые мы обязательно будем развивать, чтобы обеспечить процветание страны. Еще одно важное направление — это возобновляемая энергия. В этом направлении мы обязательно будем работать, причем в стратегических масштабах», — отметил Беннетт.

Он также особо отметил роль, которую играет Узбекистан в Центральной Азии. По его мнению, новая политика страны, направленная на сближение с соседями, должна благоприятно отразиться на всем регионе.

«Я сам приехал в Узбекистан после поездки по региону и могу сказать, что практически все страны с большим оживлением и интересом обсуждают то, что происходит в Узбекистане. Потому что эти изменения однозначно вызывают у них большие надежды. Я считаю, что если правительство продолжит начатую работу по повышению регионального сотрудничества, то это принесет выгоду не только Узбекистану, но и всем его соседям», — заявил журналистам Беннетт.

Отношения ЕБРР и Узбекистана ухудшились в 2003 году, годом позже банк ограничил кредитование в Узбекистане, а к 2007 году полностью прекратилось выделение средств. Всего было реализовано более 5о проекта с привлечением финансирования на сумму около $1 млрд.

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