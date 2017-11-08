Глава Узбекистана и губернатор Петербурга встретились в Ташкенте
Стороны обсудили вопросы укрепления и увеличения товарооборота между странами.
Стороны обсудили вопросы укрепления и увеличения товарооборота между странами.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября принял губернатора
Особое внимание уделено реализации совместных программ и проектов в сфере здравоохранения, образования и туризма.
На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления традиционно тесных и взаимовыгодных отношений Узбекистана с
Сегодня объемы взаимного товарооборота достигают 200 миллионов долларов. В
Губернатор города