Глава Узбекистана и губернатор Петербурга встретились в Ташкенте

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября принял губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.

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Особое внимание уделено реализации совместных программ и проектов в сфере здравоохранения, образования и туризма.

На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления традиционно тесных и взаимовыгодных отношений Узбекистана с Санкт-Петербургом, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Сегодня объемы взаимного товарооборота достигают 200 миллионов долларов. В Санкт-Петербурге осуществляют трудовую деятельность около 1 миллиона наших граждан. В ведущих вузах этого города проходят обучение свыше 3 тысяч узбекистанцев.