Предшественники Дональда Трампа: истории без политики

Источник: AP 2017

8 ноября исполняется год со времени избрания американским президентом Дональда Трампа. Русская служба Би-би-си собрала серьезные и курьезные факты о его предшественниках.

США — первая страна, лидер которой стал называться президентом.

Сейчас президенты имеются в 157 из 193 признанных государств.

Трамп считается 45-м президентом США, но фактически он 44-й. Гровер Кливленд, избиравшийся на два срока с перерывом (1885−1889 и 1893−1897), числится одновременно 22-м и 24-м.

Джордж Вашингтон — единственный президент, получивший все 100% голосов выборщиков, не состоявший ни в какой партии, не живший в Белом доме, построенном при его преемнике Джоне Адамсе, и отказавшийся от оклада, составлявшего 25 тысяч долларов в год.

При введении поста президента предполагалось официально титуловать его Вашим Высочеством, но Вашингтон отказался.

Начиная с 1854 года, когда сформировалась нынешняя двухпартийная система, 19 президентов были республиканцами и 12 демократами. Республиканцы владели Белым домом в общей сложности 89 лет, демократы 74 года.

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Второй тур президентских выборов Конституцией США не предусмотрен. В последний раз три более или менее равных по силе претендента оспаривали Белый дом в 1912 году. Тогда президентом стал демократ Вудро Вильсон, набравший всего 42% голосов.

20 президентов занимали свой пост более одного срока.

Ограничение президентской легислатуры двумя сроками 163 года являлось неписаным обычаем. Избраться в третий раз безуспешно пытались Улисс Грант, Гровер Кливленд и Теодор Рузвельт. Нарушить традицию удалось Франклину Рузвельту, после чего в 1951 году была принята запрещающая 22-я поправка к Конституции. Как говорят в США, «если один незаменим, никто не свободен».

В 1775—1788 годах президентами Соединенных Штатов назывались спикеры однопалатного в ту пору Конгресса. Они избирались не гражданами, а депутатами, менялись каждый год и существенных полномочий не имели. Более или менее известен из них Джон Хэнкок, прославившийся громадной подписью, поставленной им под Декларацией независимости. Некоторые историки предлагают считать Вашингтона не первым, а 14-м президентом, но большой поддержкой это мнение не пользуется.

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Дольше всех находился на посту Франклин Рузвельт (12 лет и три месяца), меньше всех — Уильям Гаррисон. При вступлении в должность в марте 1841 года Гаррисон произнес на холодном ветру самую длинную в истории инаугурационную речь, длившуюся 100 минут, заболел пневмонией и скончался спустя месяц.

Четыре президента (Уильям Гаррисон, Закария Тейлор, Уоррен Гардинг и Франклин Рузвельт) умерли на посту, четверо (Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди) были убиты, один (Ричард Никсон) подал в отставку.

Когда на президентский пост заступает вице-президент, торжественная инаугурация не проводится. Линдон Джонсон присягнул на борту самолета, на котором вылетел в Вашингтон после убийства Кеннеди. Вице-президент Калвин Кулидж узнал о скоропостижной кончине президента Гардинга (август 1923 года) по телефону, когда гостил у своих родителей, и отец-пастор немедленно привел его к присяге на Библии.

Джеральд Форд (1974−1977) — единственный в истории президент, не прошедший через процедуру выборов.

Главная функция вице-президента США — заменить президента в случае необходимости. На вопрос, что делать, если что-то случится с вице-президентом, американцы почти 200 лет отвечали: ничего, и страна периодически обходилась без второго лица. Но в 1967 году была принята 25-я поправка к Конституции, наделившая президента правом назначить нового вице-президента взамен выбывшего с последующим утверждением сенатом.

Критики поправки указывали, что благодаря ей президентом гипотетически может стать человек, которого народ не выбирал, сторонники говорили, что такая возможность исчезающе мала. Тем не менее, очень скоро она материализовалась: в 1973 году вице-президент Спиро Агню ушел в отставку из-за подозрений в коррупции, президент Никсон назначил на его место Форда, а спустя восемь месяцев ушел сам на фоне уотергейтского скандала.

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Барак Обама — первый и пока единственный темнокожий президент, он же первый, кто родился за пределами континентальных штатов (на Гавайях).

Больше всех президентов дал штат Огайо (семь). За ним следуют Нью-Йорк (шесть), Вирджиния (пять), Массачусетс (четыре), Техас, Теннесси и Калифорния (по три).

Самыми популярными президентами в истории, по данным опросов, являются сокрушивший рабство Авраам Линкольн (1861−1865) и Теодор Рузвельт (1901−1909), проведший в жизнь антитрестовские законы и обуздавший олигархию.

Подавляющее большинство президентов являлись ранее профессиональными политиками или юристами. Шестеро — Джордж Вашингтон, Эндрю Джексон, Уильям Гаррисон, Закария Тейлор, Улисс Грант и Дуайт Эйзенхауэр — были военачальниками. Дональд Трамп — единственный, кто всю жизнь занимался бизнесом и до прихода в Белый дом не занимал никакой выборной должности.

Мартин ван Бюрен (1837−1841) — первый президент, родившийся в независимых США, а не в британской колонии. Он же единственный, для кого английский язык не был родным, поскольку он был этническим голландцем.

С ван Бюреном некоторые связывают происхождение слова «окей». Согласно одной из версий, президент, известный среди сторонников как «Old Kinderhook» (по имени городка в штате Нью-Йорк, где он родился), писал первые буквы своего прозвища на документах в качестве одобрительной резолюции.

Убитых президентов Линкольна и Кеннеди сменили вице-президенты, оба носили фамилию Джонсон.

Дважды в истории президентский пост занимали отец и сын (Адамсы в 1797—1801 и 1825−1829, и Буши в 1989—1993 и 2001−2009 годах). Обоих Адамсов звали Джонами, Бушей — Джорджами.

В 1861—1865 годах в стране имелись два президента. Первый и последний глава Конфедерации рабовладельческих штатов Джефферсон Дэвис, плантатор и профессиональный военный, после поражения Юга в гражданской войне провел два года в заключении и был освобожден с пожизненным запретом занимать государственные должности. В свои последние годы призывал к национальному примирению.

Самое распространенное имя американских президентов — Джеймс (шесть человек).

Ричард Никсон и Мао Цзедун (февраль 1972 года) | Источник: AFP 2017

Второй и четвертый президенты и соавторы Декларации независимости, Джон Адамс-старший и Томас Джефферсон, скончались ровно через 50 лет после ее принятия, 4 июля 1826 года. Последними словами Адамса были: «Джефферсон еще жив?».

Самый пожилой президент на момент вступления в должность — Дональд Трамп (70 лет), самый молодой — Теодор Рузвельт (42 года).

Дольше всех из американских президентов прожил ныне здравствующий Джордж Буш-старший (93 года). Меньше всех — убитый в 1963 году в возрасте 46 лет Джон Кеннеди, из умерших своей смертью — Джеймс Полк, скончавшийся в 1849 году в возрасте 53 лет.

Больше всех живет в статусе экс-президента Джимми Картер (36 лет). Меньше всех прожил Джеймс Полк (103 дня).

Самый высокий президент — Авраам Линкольн (195 см), самый низкорослый — Джеймс Мэдисон (163 см), самый тяжелый — Уильям Тафт (135 кг).

Два будущих президента умертвили человека в мирное время: Эндрю Джексон в 1806 году застрелил на дуэли адвоката Чарльза Дикинсона, оскорбительным образом высказавшегося о его жене, а Гровер Кливленд в 1872 году, будучи шерифом округа Эри, штат Нью-Йорк, лично повесил некоего Патрика Морисси, приговоренного к смерти за убийство.

Первым объехал все 48 существовавших на тот момент штатов Теодор Рузвельт, 50 штатов — Ричард Никсон.

Вудро Вильсон первым, находясь на посту, побывал в Старом Свете. Франклин Рузвельт первым приехал в Россию (вернее, в СССР — на Ялтинскую конференцию в феврале 1945 года). Первый официальный визит в Москву нанес Ричард Никсон (май 1972 года), он же первым из американских президентов посетил Китай.

Девять президентов не имели высшего образования, но в XX веке жил лишь один из них — Гарри Трумэн.

Самые богатые президенты — Джордж Вашингтон, Джон Кеннеди и Дональд Трамп, самые бедные — Эндрю Джексон (1829−1837) и Улисс Грант (1869−1877). Первый носил только костюмы, сшитые им самим, второй поправил свое финансовое положение благодаря Марку Твену, который помог ему издать мемуары.

Ни один президент США не был единственным ребенком в семье своих родителей.

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Самый многодетный президент — Джон Тайлер (1841−1845), имевший восьмерых детей от первой и семерых от второй жены.

Единственный холостой президент — Джеймс Бьюкенен (1857−1861). Гровер Кливленд — единственный, кто женился и сыграл свадьбу в Белом доме.

Первым разведенным президентом был Рональд Рейган, вторым стал Дональд Трамп.

Первым воспользовался телефоном Джеймс Гарфилд (1881), поднялся в воздух на аэроплане Теодор Рузвельт (1901−1909), завел персональный автомобиль Уильям Тафт (1909−1913), выступил по радио Уоррен Гардинг (1921−1923).

Гардинг был также первым президентом, которого выбирали и женщины, получившие право голоса в большинстве штатов в 1920 году.

Первые теледебаты провели между собой Джон Кеннеди и Ричард Никсон в 1960 году. Первым постоянным пользователем интернета стал Билл Клинтон.

В 1902 году заядлый охотник Теодор Рузвельт пожалел симпатичного медвежонка и не стал в него стрелять. В память об этом случае появилась знаменитая игрушка Teddy Bear.

Во время предвыборной кампании 1912 года на митинге в Милуоки в Теодора Рузвельта выстрелил неуравновешенный злоумышленник. Будучи ранен в грудь, кандидат продолжил выступление, а пулю носил в теле до конца жизни.

Томас Джефферсон (1801−1809) сам сочинил надпись для своего надгробия, указав, что был одним из авторов Декларации независимости, но забыв упомянуть, что был президентом США.

Честер Артур (1881−1885) и Калвин Кулидж (1923−1929) соперничают за звание самого ленивого президента. Первый работал два-три часа в день, второй имел обыкновение спать в среднем 12 часов в сутки.

Герберт Гувер (1929−1933) требовал от прислуги Белого дома стараться не попадаться ему на глаза.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="04189d6a-0e3e-4eb3-885d-d9cbfa0652d5" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка. Счастливый брак Джорджа и Барбары Буш длится 72 года. Они обвенчались спустя неделю после возвращения жениха с фронта.

Последний бородатый президент — Бенджамин Гаррисон (1889−1893). Усы последним носил Уильям Тафт, надевал цилиндр во время инаугурации Джон Кеннеди.

Согласно легенде, вождь племени шайенов Текумсе перед смертью наложил на «Белых Отцов из Вашингтона» страшное индейское проклятие. Оно состояло в том, что ни один президент, избранный в году, заканчивающемся на ноль, не доживет до своего ухода из Белого дома.

Действительно, Уильям Гаррисон (1840), Уоррен Гардинг (1920) и Франклин Рузвельт (1940) умерли на посту, а Авраам Линкольн (1860), Джеймс Гарфилд (1880), Уильям Мак-Кинли (1900) и Джон Кеннеди (1960) были застрелены.

Нарушил мистический ряд Рональд Рейган (1980). С Бушем-младшим, избранным в 2000 году, также ничего худого не случилось.

Артем Кречетников.

Русская служба Би-би-си, Москва.