Верховная рада рассмотрит закон о разрыве дипотношений с Россией
Депутаты Верховной рады подготовили ко второму чтению законопроект об обеспечении суверенитета Украины в Донбассе, который предполагает разрыв дипломатических отношений с Россией.
Депутаты Верховной рады подготовили ко второму чтению законопроект об обеспечении суверенитета Украины в Донбассе, который предполагает разрыв дипломатических отношений с Россией.
Как сообщает «Интерфакс», поправки к документу разработала и внесла группа внефракционных народных депутатов.
Член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, который представляет в украинском парламенте фракцию «Народный фронт», заявил, что документ предполагает разрыв дипотношений с Москвой в трехмесячный срок.
Ранее «Ъ» сообщил, что Верховная рада Украины на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. При этом поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Источники «Ъ» в украинской столице сообщили, что разрыв дипотношений с Россией именно сейчас, в привязке к закону «о реинтеграции Донбасса», не входил в планы Петра Порошенко.