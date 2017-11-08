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19:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Верховная рада рассмотрит закон о разрыве дипотношений с Россией

Депутаты Верховной рады подготовили ко второму чтению законопроект об обеспечении суверенитета Украины в Донбассе, который предполагает разрыв дипломатических отношений с Россией.

Источник: AP 2017

Как сообщает «Интерфакс», поправки к документу разработала и внесла группа внефракционных народных депутатов.

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Член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, который представляет в украинском парламенте фракцию «Народный фронт», заявил, что документ предполагает разрыв дипотношений с Москвой в трехмесячный срок.

Ранее «Ъ» сообщил, что Верховная рада Украины на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. При этом поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Источники «Ъ» в украинской столице сообщили, что разрыв дипотношений с Россией именно сейчас, в привязке к закону «о реинтеграции Донбасса», не входил в планы Петра Порошенко.

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19:57 (мск)© Ньюстюб
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