Верховная рада рассмотрит закон о разрыве дипотношений с Россией

Член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, который представляет в украинском парламенте фракцию «Народный фронт», заявил, что документ предполагает разрыв дипотношений с Москвой в трехмесячный срок.

Ранее «Ъ» сообщил, что Верховная рада Украины на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. При этом поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Источники «Ъ» в украинской столице сообщили, что разрыв дипотношений с Россией именно сейчас, в привязке к закону «о реинтеграции Донбасса», не входил в планы Петра Порошенко.