Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Муж дочери Людмилы Гурченко узнал о ее смерти из сообщений СМИ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Ответ Пушкова на разрыв дипотношений Украины и РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
20:49 (мск), источник: Podrobno.uz

Президент Афганистана назвал Мирзиёева братом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президента Афганистана Мухаммад Ашраф Гани направил послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Источник: Podrobno.uz

«Я был очень рад получить Ваши поздравления в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Афганистаном и Республикой Узбекистан. Позвольте поблагодарить Вас и от имени всего афганского народа и себя лично поздравить Вас и братский народ Узбекистана с этой благословенной датой», — говорится в послании.

«Дорогой брат, уважаемый Президент Республики Узбекистан! Глубокая языковая, религиозная и культурная близость наших народов является прочной основой для дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений. К счастью, Афганистан и Республика Узбекистан предприняли большие шаги по расширению и укреплению взаимоотношений во благо наших народов. Мои последние визиты и визиты афганских делегаций в Узбекистан являются ярким подтверждением заинтересованности в развитии отношений между нашими странами. Я выражаю Вам и всему братскому узбекскому народу свою благодарность за оказанную в эти годы поддержку», — подчеркивается в письме.

Афганистан, по словам Ашрафа Гани, намерен продолжить прилагать усилия в работе над совместными проектами, которые еще больше сблизят страны и поспособствуют развитию экономики.

«Я еще раз выражаю Вам свою благодарность за усилия по развитию отношений между нашими странами и убежден, что они будут только расширяться. В завершении я хотел бы еще раз пожелать Вашему Превосходительству крепкого здоровья, а братскому народу Вашей страны счастья и процветания», — подчеркнул он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Президент Афганистана назвал Мирзиёева братом
Ташкентская милиция задержала еще четверых членов банды "посудных" мошенников
Первый год Трампа: что президент сказал, а что — сделал?
В Раду внесли поправку о разрыве дипотношений с Россией
Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности
Спортсмены из России анонимно рассказали о «коктейле Родченкова»
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Россияне гораздо активнее берут кредиты, чем копят средства
Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек
Спорт
Глушаков и Зобнин — в общей группе Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь