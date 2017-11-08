Президент Афганистана назвал Мирзиёева братом

Источник: Podrobno.uz

«Я был очень рад получить Ваши поздравления в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Афганистаном и Республикой Узбекистан. Позвольте поблагодарить Вас и от имени всего афганского народа и себя лично поздравить Вас и братский народ Узбекистана с этой благословенной датой», — говорится в послании.

«Дорогой брат, уважаемый Президент Республики Узбекистан! Глубокая языковая, религиозная и культурная близость наших народов является прочной основой для дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений. К счастью, Афганистан и Республика Узбекистан предприняли большие шаги по расширению и укреплению взаимоотношений во благо наших народов. Мои последние визиты и визиты афганских делегаций в Узбекистан являются ярким подтверждением заинтересованности в развитии отношений между нашими странами. Я выражаю Вам и всему братскому узбекскому народу свою благодарность за оказанную в эти годы поддержку», — подчеркивается в письме.

Афганистан, по словам Ашрафа Гани, намерен продолжить прилагать усилия в работе над совместными проектами, которые еще больше сблизят страны и поспособствуют развитию экономики.