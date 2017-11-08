«Райское досье»: беднеем ли мы из-за офшоров?

Источник: AFP 2017

Появление «Райского досье» с огромным массивом документов, которые описывают финансовую деятельность богатейших людей и корпораций, снова подняло вопрос о «налоговых гаванях».

Точнее, в центре внимания оказался побочный вред, который эти гавани могут нанести экономике.

Сразу несколько источников подтверждают, что огромные денежные потоки, которые перераспределяются с помощью секретных схем, делают беднее население планеты.

Ниже — некоторые аргументы, но для начала надо разобраться, как устроены схемы ухода от налогов.

Что такое офшоры?

Офшорной зоной может быть государство или территория, где иностранные компании и частные лица пользуются значительными налоговыми льготами.

При этом офшор практически не делится информацией со странами, откуда происходит бизнес и где налоговые ставки, как правило, значительно выше.

Процедура выглядит довольно понятной. Например, чтобы избежать налогов, компания может перенести центр прибыли. Это значит, что транснациональная корпорация регистрирует свой бизнес там, где ниже налогообложение, а не там, где она на самом деле ведет свою деятельность.

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К таким компаниям можно отнести в том числе Google и Facebook.

Что касается частных лиц, то они могут либо просто получить гражданство страны с низкими налоговыми ставками, либо создать траст в офшорной зоне.

В последнем случае всем имуществом номинально управляет независимая компания. Пока активы находятся под управлением траста, увеличение их стоимости не облагается налогом, как и доход с этих активов. Выплаты идут только бенефициарам.

Однако важно понимать, что бенефициары траста не платят налог на наследство, когда вступают в права владения трастом после смерти предыдущего владельца активов.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по всему миру действует больше 40 зон, которые можно считать офшорами.

Это может быть страна целиком, как, например, Швейцария, или отдельные территория, как британские острова Джерси или Мэн.

На самом деле, под определение «налоговая гавань» или «офшор» подпадают даже некоторые штаты США. Например, Делавэр, Невада и Вайоминг используют плюсы самоуправления и предоставляют щедрые налоговые льготы.

Как офшоры делают людей беднее?

Самое простое объяснение заключается в том, что, выводя налоги в другие страны, компании и частные лица не доплачивают налоги в своей стране, где они и ведут основную деятельность.

Из-за этого местная власть недополучает деньги, которые должны идти на нужды граждан и развитие инфраструктуры.

В итоге это отражается на обычных людях, которые вынуждены платить больше налогов, чтобы покрыть образовавшийся дефицит.

В бедных странах ситуация еще сложнее. В Африке, например, недоплата налогов со стороны очень богатых граждан, которые уводят капитал в офшоры, оценивается в 14 млрд долларов ежегодно.

По данным благотворительного фонда Oxfam, этих денег бы хватило, чтобы обеспечить лечением 4 млн детей и оплатить работу учителей для всех школ на континенте.

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Власти африканских государств подсчитали, что на налоговых недоимках они теряют больше денег, чем получают в виде международной помощи от других стран.

Финансовый урон в странах Латинской Америки подсчитала Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).

Повсеместное уклонение от уплаты налогов среди компаний и частных лиц обошлось региону в 190 млрд долларов в 2014 году. Это примерно 4% ВВП всего региона.

Для отдельных стран это значит серьезные потери. По данным ЭКЛАК, Коста-Рика и Эквадор недополучили 65% налоговых сборов с компаний.

Похожая ситуация складывается в Азии. Недавний отчет показал, что суммарные потери Японии, Китая и Индии составляют 150 млрд долларов в год.

Экономики поменьше тоже ощущают последствия ухода от налогов. К примеру, Пакистан из-за этого теряет 5% ВВП каждый год.

Можно ли что-то сделать?

В 2009 году 20 крупнейших экономик мира на саммите в Лондоне договорились пригрозить офшорам финансовыми санкциями за непрозрачность банковских операций.

Через пять лет ОЭСР разработала Единый стандарт отчетности, в рамках которого 100 стран, включая несколько офшоров, согласились перейти к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах в налоговых целях.

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Проблема в том, что некоторые ключевые участники этого соглашения находятся в щекотливой ситуации. Самый яркий пример — Великобритания, под юрисдикцию которой попадают более десятка офшоров.

Кроме того, в большинстве случаев нет ничего противозаконного в хранении денег и ведении бизнеса на территориях с низким налогообложением.

Однако после новых утечек ситуация может измениться. В недавнем исследовании аудиторы из PricewaterhouseCoopers предположили, что офшорные схемы скоро станут «неприемлемыми» ввиду общественного недовольства.

В результате и бизнес, и частные лица задумаются о большей финансовой прозрачности.

Законно ли это?

Оптимизация налогообложения — это законный способ уменьшить обязательные платежи в пользу государства. Незаконные практики имеют другое название — уход от налогов.

Нет никаких оснований полагать, что фигуранты «Райского досье» нарушали закон. В то же время, некоторые эксперты отмечают, что в тиши налоговых гаваней проще отмывать деньги.

Деньги в офшорах хранят не только знаменитости, но и неоднозначные политические фигуры, вроде президента Сирии Башара Асада, против которого ввели санкции и США, и Евросоюз.

Армия налоговых консультантов и бухгалтеров помогает обеспеченным людям и компаниям находить дыры в налоговом законодательстве. Эксперты говорят, что для успеха в борьбе со злоупотреблениями в первую очередь необходимо прикрыть эти лазейки.

«Пока же, как только мы латаем одну дыру, [транснациональные компании] находят десять новых», — сказал специалист по офшорам, французский экономист Габриэль Цукман в интервью газете Le Monde.

Сколько там денег?

Согласно свежим оценкам Tax Justice Network — союза исследователей и активистов — в офшорах хранится от 21 трлн до 32 трлн долларов США, и большая часть этих денег выведена из-под налогообложения.

И всем этим богатством владеет всего 10 миллионов человек.

Офшоры набирают популярность и у корпораций. Oxfam утверждает, что 90% из топ-200 богатейших компаний мира пользуются офшорами, а корпоративные инвестиции в эти территории выросли в четыре раза с 2001 по 2014 годы.

Среди них — Apple, которая также упоминается в «Райском досье».

Компания, которую в августе 2016 года после трехлетнего расследования Еврокомиссия обязала доплатить налоги на 14 млрд евро, отрицает злоупотребления и называла решение ЕС «полной политической ахинеей», у которой нет «никакой базы для этого — ни фактической, ни юридической».

Справка Панамское досье. Коротко Архив панамской юридической фирмы стал крупнейшей утечкой информации об офшорах Подробнее