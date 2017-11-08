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21:58 (мск), источник: Интерфакс

При НАТО создадут новый центр по операциям в киберпространстве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Министры обороны стран-участниц НАТО согласовали создание нового центра по операциям в киберпространстве в целях эффективной борьбы с киберугрозами, заявил в среду на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтеберг.

Источник: Reuters

Он отметил, что этот центр «поможет усилить нашу защиту в киберпространстве и поможет интегрировать кибербезопасность в планирование НАТО».

«Мы должны быть настолько же эффективными в киберпространестве, насколько мы эффективны на суше, в воздухе и в море», — отметил он.

В Брюсселе с 8 по 9 ноября проходит встреча министров обороны стран НАТО.

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