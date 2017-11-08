При НАТО создадут новый центр по операциям в киберпространстве
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Министры обороны
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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Министры обороны
Он отметил, что этот центр «поможет усилить нашу защиту в киберпространстве и поможет интегрировать кибербезопасность в планирование НАТО».
«Мы должны быть настолько же эффективными в киберпространестве, насколько мы эффективны на суше, в воздухе и в море», — отметил он.
В Брюсселе с 8 по 9 ноября проходит встреча министров обороны стран НАТО.