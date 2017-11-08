При НАТО создадут новый центр по операциям в киберпространстве

Источник: Reuters

Он отметил, что этот центр «поможет усилить нашу защиту в киберпространстве и поможет интегрировать кибербезопасность в планирование НАТО».

«Мы должны быть настолько же эффективными в киберпространестве, насколько мы эффективны на суше, в воздухе и в море», — отметил он.