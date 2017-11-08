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22:40 (мск), источник: Интерфакс

В Думу внесен законопроект об ужесточении наказания живодеров

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Группа депутатов Госдумы во главе с председателем профильного комитета по экологии и защите окружающей среды Владимиром Бурматовым предлагают ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Источник: Reuters

Соответствующая инициатива размещена в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Ее авторами выступили депутаты от «Единой России» Владимир Бурматов и Сергей Вострецов, а также от «Справедливой России» Елена Драпеко и Олег Шеин.

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Согласно законопроекту, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Также подобное нарушение может наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, инициатива предусматривает наказание за деяние, совершенное в присутствии малолетнего, или группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в средствах массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).

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Подобное наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Авторы отмечают, что об актуальности и социальной значимости данной проблемы свидетельствуют многочисленные петиции и обращения в адрес президента РФ, в правительственные и в правоохранительные органы, в средства массовой информации.

Усиление санкций в проектируемой статье обусловлено тем, что жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости, указывается в законопроекте.

В связи с этим во внесенном проекте закона усиливаются действующие санкции за подобное деяние и данное преступление переводится в категорию средней тяжести.

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По сравнению с действующим законодательством, наряду с лишением свободы предлагаются и альтернативные санкции (штрафы, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и др.), что позволит обеспечить индивидуализацию наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, наличия обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

В проекте закона демонстрация жестокого обращения с животными в сети интернет или иных средствах массовой информации рассматривается в качестве квалифицирующего признака соответствующего преступления. Квалифицирующим признаком является не наличие цели продемонстрировать жестокость, не намерение демонстрации, а непосредственная демонстрация содеянной жестокости, подчеркивают авторы инициативы.

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