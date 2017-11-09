Ярошук: Мэр и губернатор должны работать в одной упряжке
Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал, что он считает самым важным в работе мэра. Информацией градоначальник поделился в эфире радио «Комсомольская правда» в среду, 8 ноября.
Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал, что он считает самым важным в работе мэра. Информацией градоначальник поделился в эфире радио «Комсомольская правда» в среду, 8 ноября.
По словам Ярошука, крайне важно, чтобы мэр активно сотрудничал с главой области.
«Я должен свои амбиции, свою гордыню засунуть в одно место. Надо всё сделать таким образом, чтобы ты работал в одной упряжке, в одной связке с губернатором, с высшим должностным лицом в субъекте. Тогда ты максимально можешь получить эффект в решении проблем своего муниципалитета», — объяснил Ярошук.
Градоначальник также отметил, что никогда не играл в политические игры. «Я себя считаю хозяйственником. И всегда только рассматривал все вопросы, возникающие именно в этой связи», — подчеркнул Ярошук.