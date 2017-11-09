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09:41 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Мэр и губернатор должны работать в одной упряжке

Глава Калининграда Александр Ярошук рассказал, что он считает самым важным в работе мэра. Информацией градоначальник поделился в эфире радио «Комсомольская правда» в среду, 8 ноября.

Источник: Калининград.Ru

По словам Ярошука, крайне важно, чтобы мэр активно сотрудничал с главой области.

«Я должен свои амбиции, свою гордыню засунуть в одно место. Надо всё сделать таким образом, чтобы ты работал в одной упряжке, в одной связке с губернатором, с высшим должностным лицом в субъекте. Тогда ты максимально можешь получить эффект в решении проблем своего муниципалитета», — объяснил Ярошук.

Градоначальник также отметил, что никогда не играл в политические игры. «Я себя считаю хозяйственником. И всегда только рассматривал все вопросы, возникающие именно в этой связи», — подчеркнул Ярошук.

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