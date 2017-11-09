Ярошук: Мэр и губернатор должны работать в одной упряжке

«Я должен свои амбиции, свою гордыню засунуть в одно место. Надо всё сделать таким образом, чтобы ты работал в одной упряжке, в одной связке с губернатором, с высшим должностным лицом в субъекте. Тогда ты максимально можешь получить эффект в решении проблем своего муниципалитета», — объяснил Ярошук.