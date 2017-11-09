Chakra открылась не той стороне
Москва хочет знать, кто и зачем проник на ее подлодку в Индии.
Москва хочет знать, кто и зачем проник на ее подлодку в Индии.
Между Россией и Индией разгорелся беспрецедентный скандал: Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. Инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере
О проблемах вокруг подводной лодки Chakra сообщил сайт Strategypage.com.
В Федеральной службе по ВТС, Объединенной судостроительной корпорации и «Рособоронэкспорте» от официальных комментариев «Ъ» по этой теме воздержались, так же поступили в посольстве Индии в Москве.
Однако несколько источников «Ъ» в российских госструктурах подтвердили, что в последнее время индийские партнеры действительно совершили несколько «недружественных актов по отношению к РФ». Сначала, по их словам, делегация ВМС США посетила авианосец Vikramaditya (бывший авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), российские чиновники были вынуждены заявить ноту протеста. Однако в этом случае речь шла о собственности индийских ВМС и предъявить реальные претензии российской стороне не удалось.
Но через некоторое время, как подтвердил высокопоставленный военный источник «Ъ», американская делегация оказалась уже на борту АПЛ Chakra.
Другой собеседник «Ъ», работающий в системе ВТС, называет возмутительным сам факт появления ВМС США на российской подлодке: «Среди них присутствовали хорошо подготовленные технические специалисты,
Подлодки проекта 971 «Акула» способны достигать глубины 600 м и двигаться в подводном положении на скорости до 30 узлов. Вооружены торпедами, минами, противокорабельными и противолодочными ракетами.
Стоимость контракта оценивалась в $650 млн. В 2008 году во время испытаний на ней произошла авария: несанкционированно сработала система пожаротушения, 20 человек погибли, еще около 40 были доставлены в больницу.
Отметим, что сейчас Chakra находится на базе вблизи Вишакхапатнама в ожидании ремонта. Около месяца назад, 4 октября, АПЛ попала в аварию, повредив обтекатель носовой антенны гидроакустического комплекса (по данным The Hindu, в обтекателе образовалась пробоина площадью 1,5 м на 1,5 м).
Командование ВМС Индии не разглашает обстоятельства произошедшего, однако эксперты предполагают, что такое повреждение субмарины обычно получают либо при столкновении с другим объектом, либо
Комиссия уже установила, что возвращать субмарину на российские верфи не нужно, для проведения ремонта хватит индийских возможностей. По результатам обследования стороны согласуют финансовые аспекты ремонта, после чего большая часть российских корабелов вернется домой.
По словам нескольких информированных собеседников «Ъ», сейчас профильные российские структуры готовят ответные меры в отношении индийских партнеров: «Предстоят очень непростые разговоры, у нас накопилось много вопросов».
Несколько собеседников «Ъ» предполагают, что, в частности, серьезно осложнятся переговоры по лизингу второй атомной субмарины, которую индийские ВМС планировали взять у России. Эти переговоры с разной степенью интенсивности идут с 2012 года. Стороны даже успели согласовать ряд технических параметров — например, вместо ракетного комплекса
Индия также проявляла интерес к новейшей многоцелевой атомной лодке проекта 885 «Ясень», но российские переговорщики посчитали ее передачу нецелесообразной из соображений секретности. После инцидента с субмариной Chakra российское нежелание может только усилиться.
При этом развитие подводного флота является для Индии важнейшим вопросом. Ее основной геополитический противник — Пакистан — заказал в конце 2015 года у Китая восемь новейших неатомных субмарин типа 041 (четыре из которых будут построены на верфи мегаполиса Карачи, а четыре — на судостроительных верфях КНР). Индия отстает.
Спецификационный срок службы
Помимо истории с Chakra он должен провести переговоры по созданию истребителя пятого поколения, соглашение по которому было подписано еще в 2007 году, но до сих пор не определены ни облик самолета, ни финансовые параметры. Также ему предстоит «подтолкнуть» к подписанию соглашения по поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 и передаче ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356 и досогласовать условия сделки по поставке от четырех до шести дивизионов зенитных ракетных систем С-400 (стоимость сделки оценивается в $2−3 млрд в зависимости от количества ЗРС).
Иван Сафронов, Александра Джорджевич