Сирийские войска отбили «последний оплот ИГ» в Сирии

Источник: РИА "Новости"

Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль последний крупный оплот террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии — город Абу-Кемаль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего одним из военных альянсом, сражающихся в поддержку сирийских властей.

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«Последний оплот ИГ, Абу-Кемаль, свободен от террористов», — сказал собеседник агентства. Собеседник добавил, что в освобождении Абу-Кемаля, который находится на границе с Ираком, участвовали иракские мобилизационные силы.

Агентство добавляет, что ИГ сохраняет контроль над некоторыми пустынными районами и деревнями недалеко от Абу-Кемаля, над несколькими местностями в прилегающих районах Ирака, а также в разбросанных небольших местах в обеих странах.

Об освобождении Абу-Кемаля от ИГ сообщает также ливанское агентство Al-Masdar News со ссылкой на свои источники. С освобождением Абу-Кемаля сирийская армия взяла под свой контроль все крупнейшие города в провинции Дейр-эз-Зор, добавляет агентство.