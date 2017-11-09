Сирийские войска отбили «последний оплот ИГ» в Сирии
Правительственные войска Сирии отбили от террористов запрещенного «Исламского государства» город на границе с Ираком
Правительственные войска Сирии отбили от террористов запрещенного «Исламского государства» город на границе с Ираком
Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль последний крупный оплот террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии — город
«Последний оплот ИГ,
Агентство добавляет, что ИГ сохраняет контроль над некоторыми пустынными районами и деревнями недалеко от
Об освобождении
3 ноября Минобороны России отчитывалось о нанесении авиаударов близ