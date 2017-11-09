Алиханов рассказал о ротации кадров на муниципальном уровне

Источник: Калининград.Ru

Очевидно, что у нас будут ротироваться и главы администраций муниципалитетов, и мы будем брать людей на должности директоров департаментов, заместителей министров, для того, чтобы они включались в работу и дальше, возможно, шли на вырост, — сказал глава региона.

По его словам, в области проведён конкурс «Команда единомышленников», по итогам которого из более чем одной тысячи претендентов сформировали новый кадровый резерв из порядка 40 человек, и власти региона намерены учитывать эту возможность.

Губернатор отметил, что среди назначенных министров и заместителей председателя областного правительства никому не известных людей нет.

Одна из смен глав муниципалитета произойдет в Светлогорском районе. Там заявление об увольнении написал глава районной администрации Александр Ковальский, заявивший СМИ о якобы совершённом на него вооружённом покушении.

«Были вопросы и к экономической политике администрации Светлогорского района, и ряд других вещей, которые нас не сильно устраивали, достаточно часто мы их все публично выговаривали, <…> но вот эта история [с покушением], она стала последней каплей, и Александр Владимирович [Ковальский] подал заявление сам об отставке, и мы его в этом вопросе полностью поддержали», — сказал губернатор.