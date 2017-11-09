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09:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов рассказал о ротации кадров на муниципальном уровне

Кабинет министров Калининградской области сформирован, но возможна ротация кадров в руководстве муниципалитетов и департаментов за счёт резерва. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, передаёт ТАСС.

Источник: Калининград.Ru

Очевидно, что у нас будут ротироваться и главы администраций муниципалитетов, и мы будем брать людей на должности директоров департаментов, заместителей министров, для того, чтобы они включались в работу и дальше, возможно, шли на вырост, — сказал глава региона.

По его словам, в области проведён конкурс «Команда единомышленников», по итогам которого из более чем одной тысячи претендентов сформировали новый кадровый резерв из порядка 40 человек, и власти региона намерены учитывать эту возможность.

Губернатор отметил, что среди назначенных министров и заместителей председателя областного правительства никому не известных людей нет.

Одна из смен глав муниципалитета произойдет в Светлогорском районе. Там заявление об увольнении написал глава районной администрации Александр Ковальский, заявивший СМИ о якобы совершённом на него вооружённом покушении.

«Были вопросы и к экономической политике администрации Светлогорского района, и ряд других вещей, которые нас не сильно устраивали, достаточно часто мы их все публично выговаривали, <…> но вот эта история [с покушением], она стала последней каплей, и Александр Владимирович [Ковальский] подал заявление сам об отставке, и мы его в этом вопросе полностью поддержали», — сказал губернатор.

Он отметил, что решение по назначению нового главы примет муниципальный Совет депутатов. По его словам, областные власти рассчитывают, что руководителем муниципалитета будет избран компетентный специалист, но навязывать своего мнения не будут.

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