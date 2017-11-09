В Раде заявили, что Порошенко против разрыва дипотношений с Россией

Источник: РИА Новости

«Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью», — сообщил парламентарий в эфире телеканала «Прямой».

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Предложение разорвать дипотношения Украины с Россией содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая была подана в профильный комитет парламента. По словам депутата Андрея Тетерука, поправка внесена группой депутатов от политической силы «Укроп», разорвать отношения предлагается в трехмесячный срок.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос о разрыве дипотношений Москвы и Киева суверенным делом Украины, отметив при этом, что такой шаг может навредить гражданам обеих стран.