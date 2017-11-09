Путин рассказал о национальном приоритете России XXI века

Источник: Reuters

Статья носит название «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию». Ее текст опубликован на сайте Кремля. Версию на английском языке опубликовало агентство Bloomberg.

Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века. Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей. Об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров.

Президент также выразил надежду, что «иностранные партнеры — прежде всего, из экономик АТЭС — будут активно подключаться к реализации этих программ и проектов».

В своей статье Путин также указывает на существование «уникального партнерского духа АТЭС». По мнению президента, это происходит благодаря тому, что страны региона «стремятся взаимодействовать на основе принципов консенсуса и добровольности, взаимного уважения и готовности к компромиссу, вне зависимости от политической конъюнктуры».