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02:44 (мск), источник: РБК

Путин рассказал о национальном приоритете России XXI века

Президент России Владимир Путин заявил, что для России национальным приоритетом в XXI веке является развитие Дальнего Востока. Об этом российский лидер написал в своей статье, приуроченной к стартующему на этой неделе во Вьетнаме саммиту «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества».

Источник: Reuters

Статья носит название «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию». Ее текст опубликован на сайте Кремля. Версию на английском языке опубликовало агентство Bloomberg.

Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века. Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей. Об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров.

Президент также выразил надежду, что «иностранные партнеры — прежде всего, из экономик АТЭС — будут активно подключаться к реализации этих программ и проектов».

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В своей статье Путин также указывает на существование «уникального партнерского духа АТЭС». По мнению президента, это происходит благодаря тому, что страны региона «стремятся взаимодействовать на основе принципов консенсуса и добровольности, взаимного уважения и готовности к компромиссу, вне зависимости от политической конъюнктуры».

В качестве совместных вызовов, которые стоят перед странами Азиатско-тихоокеанского региона, Путин назвал вопросы международной информационной безопасности, защиты компьютерных программ, предупреждение и ликвидацию последствий природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и пандемий, а также вопросы продовольственной безопасности.

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