Владимир Миклушевский опять станет ректором

Подобные трудоустройства — сигнал, который показывает, что власть не бросает своих, что человек остается в элите, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Кто-то становится советником президента, кто-то ректором вуза. Это назначение говорит о том, что к чиновникам такого уровня нет претензий», — сообщил Макаркин.

Бывший губернатор Приморского края — доктор технических наук. В 2007 году он был назначен проректором Московского института стали и сплавов, в котором преподавал с 1990-х годов. В том же 2007 году он начал карьеру в Минобрнауки: стал директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса. В 2008 году Миклушевский стал заместителем министра образования и науки. С 2010 по 2012 год Миклушевский возглавлял Дальневосточный федеральный университет, а после этого Владимир Путин назначил его губернатором Приморского края. На этом посту он оставался до октября 2017 года.