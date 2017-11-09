Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Россия объяснила отказ выдать Украине экс-главу "Беркута"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Муж дочери Людмилы Гурченко узнал о ее смерти из сообщений СМИ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Комбат Филин назвал точные сроки "возвращения" Крыма и Донбасса
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
04:14 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский опять станет ректором

Бывший глава Приморья Владимир Миклушевский может возглавить Университет им. Плеханова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК. В качестве альтернативного варианта его трудоустройства рассматривается назначение ректором в Московский политех.

Источник: РИА "Новости"

Сам Миклушевский рассчитывает стать ректором именно Университета им. Плеханова, рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Связаться с Миклушевским на момент публикации РБК не удалось.

Подобные трудоустройства — сигнал, который показывает, что власть не бросает своих, что человек остается в элите, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Кто-то становится советником президента, кто-то ректором вуза. Это назначение говорит о том, что к чиновникам такого уровня нет претензий», — сообщил Макаркин.

Бывший губернатор Приморского края — доктор технических наук. В 2007 году он был назначен проректором Московского института стали и сплавов, в котором преподавал с 1990-х годов. В том же 2007 году он начал карьеру в Минобрнауки: стал директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса. В 2008 году Миклушевский стал заместителем министра образования и науки. С 2010 по 2012 год Миклушевский возглавлял Дальневосточный федеральный университет, а после этого Владимир Путин назначил его губернатором Приморского края. На этом посту он оставался до октября 2017 года.

Владимир Путин освободил Миклушевского от должности губернатора Приморья 4 октября 2017 года. На его место был назначен гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Путин рассказал о национальном приоритете России
Сирийские войска отбили «последний оплот ИГ» в стране
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Россияне гораздо активнее берут кредиты, чем копят средства
Бывший вице-губернатор признался в хищениях на «Зенит-арене»
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь