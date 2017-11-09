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03:15 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле одобрили закон, предусматривающий 20 лет тюрьмы за ненависть

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, созданное по инициативе президента Николаса Мадуро, в среду единогласно одобрило проект «Закона против ненависти, за мирное сосуществование и толерантность», предполагающий до 20 лет тюремного заключения.

Источник: РИА Новости

«Венесуэла одобрила исторический закон против ненависти, за мирное существование и толерантность. Учредительный процесс направлен на защиту мира», — написала в своем микроблоге в Twitter глава собрания Делси Родригес.

Данный закон предполагает введение наказания в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет за подобные преступления.

Это касается продвижения «фашистских идей, национальной, расовой, этнической, религиозной, политической, социальной, идеологической» и иных типов ненависти, в том числе основанной на сексуальной ориентации, отмечается в документе.

Положения закона предполагают отзыв регистрации у тех политических партий, которые будут уличены в подобных нарушениях. Также партии обязаны включить в свои уставы положения об исключении тех членов, которые будут нарушать этот закон.

В силу новый нормативный акт вступит после его публикации в официальном печатном издании страны.

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