Суд признал незаконной базу отдыха семьи Пушкаревых на берегу Ханки
Дом с бассейном и вертолетной площадкой назвали самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его.
Дом с бассейном и вертолетной площадкой назвали самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его.
Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.
Вступило в законную силу решение суда, которым признано незаконным размещение здания базы отдыха в охранной зоне заповедника «Ханкайский».
Прокуратура г.
Установлено, что база отдыха расположена на земельном участке, который находится в водоохраной зоне реки Спассовка, а также в охранной зоне заповедника «Ханкайский».
При этом, в нарушение ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации объекты базы отдыха не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
Согласно Положению о федеральном государственном учреждении «Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», утвержденному приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации на территории и акватории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе строительство зданий.
Спасский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора к АО «Спасскцемент» о признании здания базы отдыха «Радуга» самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Вопросы его фактического исполнения поставлены на контроль прокуратуры.