Суд признал незаконной базу отдыха семьи Пушкаревых на берегу Ханки

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Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.

Вступило в законную силу решение суда, которым признано незаконным размещение здания базы отдыха в охранной зоне заповедника «Ханкайский».

Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского края провела проверку исполнения требований действующего законодательства, в ходе которой выявлены нарушения закона при размещении объектов базы отдыха «Радуга».

Установлено, что база отдыха расположена на земельном участке, который находится в водоохраной зоне реки Спассовка, а также в охранной зоне заповедника «Ханкайский».

При этом, в нарушение ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации объекты базы отдыха не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

Согласно Положению о федеральном государственном учреждении «Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», утвержденному приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации на территории и акватории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе строительство зданий.

Поскольку здание базы отдыха «Радуга» возведено АО «Спасскцемент» на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем, а деятельность базы отдыха нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением.

Спасский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора к АО «Спасскцемент» о признании здания базы отдыха «Радуга» самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.