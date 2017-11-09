Министр: на дальневосточном гектаре можно делать всё, что не запрещено

Источник: Восток Медиа

«Программа “Дальневосточный гектар” востребована. Об этом говорит то внимание, которое мы видим к проекту, как со стороны самих дальневосточников, так и жителей других регионов России», — отметил глава министерства Александр Галушка.

Как уточнил министр, наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, где на получение гектара подано 41,5 тысяч заявок. На втором месте — Республика Саха (Якутия), где насчитывается почти 19 тысяч заявлений. На третьем месте — Хабаровский край с почти 16 тысячами заявок и Сахалинская область, где зафиксировано более 13 тысяч заявлений. Около 15 процентов поступающих заявок являются коллективными и их количество растет.

По количеству переданных гражданам участков на сегодня лидирует Хабаровский край, где выдано более 7 тысяч участков. Свыше 6,4 тысяч гектаров выдано в Приморье. На третьем месте — Сахалинская область и Республика Саха (Якутия) с более чем 5,3 тысячами выданных участков. В Амурской области оформлены более 3,9 тысяч гектаров, более 1,3 тысячи — в Магаданской области и на Камчатке, 803 в Еврейской автономной области и почти 232 гектаров на Чукотке.

«Выбор деятельности, который могут вести граждане на своей земле, не ограничен. Человек может строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Можно делать все, что не запрещено законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: на развитие фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы специалистами агентства по развитию человеческого капитала», — подчеркнул Александр Галушка.