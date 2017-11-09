Андрей Тарасенко: Торговые сети Приморья должны умерить аппетиты

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Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.

Торговые сети Приморья должны поумерить свои аппетиты и не накручивать цены. Об этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил на встрече с руководителями управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС, а также краевой государственной ветеринарной инспекции и департамента лицензирования и торговли. По словам главы региона, 30% накрутки — это слишком много, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Необходимо организовать встречу с торговыми сетями, они должны умерить аппетит, потому что 30% накрутки — это слишком много. Если не захотят, тогда будем думать над созданием краевой торговой сети, где приморские предприятия смогут торговать без огромных накруток», — заявил врио губернатора.

Тем не менее, Андрей Тарасенко подчеркнул, что для него важна поддержка и развитие приморских предприятий.

«Местные производители жалуются, что их измучали проверками, а вот продукция из других регионов ввозится и реализовывается без проблем. Мне важно совместно с вами сделать так, чтобы в наших магазинах люди могли купить качественные приморские продукты. Наших производителей зачастую просто не пускают на рынок, а вместо своей продукции полки заставлены низкосортными товарами из других регионов», — подчеркнул глава региона, поручив краевой антимонопольной службе разобраться в ситуации.

Врио губернатора обратил внимание на необходимость снижения числа проверок.

«Не нужно без причины давить проверками, и так сложно местным, многие бросают бизнес, хозяйства, уезжают! Дайте паузу нашим, пусть поднимутся, окрепнут, если нет серьезных нарушений, не трогайте», — заявил Андрей Тарасенко.

Главу региона поддержал и главный федеральный инспектор по Приморскому краю Вадим Здоренко.

«Все проверки должны быть взвешены, нет острой необходимости — не проводите», — сказал он.

Кроме того, Андрей Тарасенко дал поручение оказать помощь в создании зверосовхозов в Приморье руководителю краевой ветеринарной инспекции Дмитрию Кузину.

«В Лазовском и Хасанском районах мы намерены создать два зверосовхоза, в следующем году завезём туда щенков норки. Очень нужны ветеринары-специалисты, которые работают с соболем и норкой, чтобы здесь организовать всё на должном уровне», — обратился Андрей Тарасенко.