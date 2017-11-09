Андрей Тарасенко: Торговые сети Приморья должны умерить аппетиты
Врио губернатора Приморского края заявил, что 30% накрутки — это слишком много.
Врио губернатора Приморского края заявил, что 30% накрутки — это слишком много.
Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.
Торговые сети Приморья должны поумерить свои аппетиты и не накручивать цены. Об этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил на встрече с руководителями управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС, а также краевой государственной ветеринарной инспекции и департамента лицензирования и торговли. По словам главы региона, 30% накрутки — это слишком много, сообщили ИА PrimaMedia в
«Необходимо организовать встречу с торговыми сетями, они должны умерить аппетит, потому что 30% накрутки — это слишком много. Если не захотят, тогда будем думать над созданием краевой торговой сети, где приморские предприятия смогут торговать без огромных накруток», — заявил врио губернатора.
Тем не менее, Андрей Тарасенко подчеркнул, что для него важна поддержка и развитие приморских предприятий.
«Местные производители жалуются, что их измучали проверками, а вот продукция из других регионов ввозится и реализовывается без проблем. Мне важно совместно с вами сделать так, чтобы в наших магазинах люди могли купить качественные приморские продукты. Наших производителей зачастую просто не пускают на рынок, а вместо своей продукции полки заставлены низкосортными товарами из других регионов», — подчеркнул глава региона, поручив краевой антимонопольной службе разобраться в ситуации.
Врио губернатора обратил внимание на необходимость снижения числа проверок.
Главу региона поддержал и главный федеральный инспектор по Приморскому краю Вадим Здоренко.
«Все проверки должны быть взвешены, нет острой необходимости — не проводите», — сказал он.
Кроме того, Андрей Тарасенко дал поручение оказать помощь в создании зверосовхозов в Приморье руководителю краевой ветеринарной инспекции Дмитрию Кузину.
«В Лазовском и Хасанском районах мы намерены создать два зверосовхоза, в следующем году завезём туда щенков норки. Очень нужны
По мнению врио губернатора Приморья, сделать край комфортным для проживания, развить производство, обеспечить людей качественными и недорогими продуктами — общая задача администрации региона и