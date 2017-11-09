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04:57 (мск), источник: Ведомости

Движение хоккеиста Овечкина может стать частью предвыборной кампании Путина

Движение Putin Team («Команда Путина»), о создании которого на прошлой неделе объявил хоккеист Александр Овечкин, должно объединить знаменитостей и может стать частью избирательной кампании президента России, от которого ждут объявления об участии в выборах-2018.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал «Ведомостям» один близкий к Кремлю человек и подтвердил другой. Идея движения родилась не в Кремле, но ее автором не является и Овечкин, говорят оба собеседника. По их словам, движение придумано в компании «ИМА-консалтинг» (входит в холдинг «Группа ИМА»). Идея получила одобрение Кремля уже после начала ее реализации, добавляет один из них.

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Лидер клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Овечкин объявил о создании Putin Team 2 ноября. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — написал он в Instagram, напомнив, что «никогда не скрывал своего отношения к президенту, всегда открыто его поддерживая».

Этот призыв поддержали включенный в зал славы НХЛ Павел Буре и игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, а также губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин (экс-адъютант Путина и игрок Ночной хоккейной лиги) и Андрей Воробьев. Никаких формальных действий или разъяснений за этим не последовало.

Агент Овечкина Глеб Чистяков сказал «Ведомостям», что никаких комментариев о движении пока не будет, информацию об авторах идеи он тоже оставил без комментариев. Гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов на вопрос «Ведомостей», действительно ли ИМА является автором идеи Putin Team, ответил: «Это неправда».

«ИМА-консалтинг» в августе выиграл конкурс Центризбиркома на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента. ИМА будет одним из ключевых игроков во всем, что задумано Кремлем к этим выборам, говорит близкий к администрации президента человек, а движение Овечкина может стать частью кампании Путина.

Смысл инициативы — «знаменитости за Путина», уточняет другой близкий к Кремлю собеседник.

Подобные организации ранее создавались в России. Так, в декабре 2007 г., в конце второго президентского срока Путина, появилось движение «За Путина», выступавшее за сохранение его у власти в качестве «национального лидера». В 2009 г. один из учредителей движения — адвокат Павел Астахов был назначен уполномоченным по правам ребенка.

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Движение Овечкина в первую очередь полезно Кремлю, чтобы помочь расшатать сложившийся на Западе стереотип, согласно которому лучшие люди в России Путина не поддерживают, а являются сторонниками оппозиции, говорит политолог Евгений Минченко. По его мнению, появление в лагере сторонников Путина такой популярной на Западе фигуры, как Овечкин, повышает легитимность президента в глазах Запада. Эксперт лично видел, как к Овечкину относятся в Вашингтоне, где у него «очень большой фан-клуб». Но в России эффективность движения будет значительно ниже и значимой прибавки голосов на выборах Путину не принесет, считает Минченко.

На международной арене подобные движения нужны всегда, не только перед выборами, уверен близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин: «Человек, который нашел в себе смелость выступить за лидера государства, которого некоторые американские политики считают воплощением чистого зла, и отстаивать интересы страны, которую недолюбливают на территории США, может вызвать волну аналогичных действий со стороны людей, вынужденных скрывать свое уважение к России». Движение способно принести Путину дополнительные голоса и внутри России, считает эксперт: Овечкин — лидер общественного мнения для очень многих людей, а найти таких лидеров, которые тебя искренне поддерживают, — это большой талант технологов любого политика, идущего на выборы.

Автор — Светлана Бочарова. В подготовке статьи участвовала Алина Дидковская.

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