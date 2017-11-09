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05:03 (мск), источник: РИА Новости

Собчак поддержала санкции США против России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США, но считает, что российский народ не должен страдать из-за них.

Источник: РИА Новости

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский», — сказала она в интервью телеканалу CNN.

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При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан. «Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США против РФ — ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», — считает Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах, она позиционирует себя как кандидата «против всех».

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