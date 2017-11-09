Собчак поддержала санкции США против России

При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан. «Это правильно, я поддерживаю эти санкции (санкции США против РФ — ред.). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», — считает Собчак.