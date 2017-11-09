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05:09 (мск), источник: Восток Медиа

Отремонтированные десантные вертолеты добрались до Приморья

Морская авиация ТОФ пополнилась шестью летательными аппаратами.

К месту постоянной дислокации в Приморье прибыли шесть вертолётов Ка-29, прошедших плановый средний ремонт в заводских условиях. Об этом сообщает РИА «Восоток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«Сегодня, 9 ноября, на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота «Николаевка» в Приморском крае прибыли сразу шесть обновлённых корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые прошли плановый средней ремонт на ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» — сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Вертолёты доставлены в аэропорт Кневичи самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полёты. Перелет к месту постоянного базирования вертолёты Ка-29 провели в сопровождении самолёта Ан-26 и вертолёта Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.

Судя по всему, речь идет о вертолетах, переданных с завода еще 21 декабря прошлого года, о чем тогда сообщало АО «Вертолеты России». По неофициальной информации, эти машины предназначались для морской авиации ТОФ.

Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолёт, разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов на базе вертолета Ка-27 и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов. Всего с 1977 по 1988 годы было построено три опытных и 59 серийных вертолетов Ка-29, из которых семь после распада СССР отошли к Украине.

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