Туризм, культуру и лесопромышленный комплекс поможет развивать Приангарью Япония
Япония поможет Иркутской области развивать туризм, культуру и лесопромышленный комплекс.
Япония поможет Иркутской области развивать туризм, культуру и лесопромышленный комплекс.
Япония поможет Иркутской области развивать туризм, культуру и лесопромышленный комплекс. Такое решение было принято на встрече губернатора Сергея Левченко с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии Евгением Афанасьевым и торговым представителем РФ в Японии Сергеем Егоровым, которое состоялось в Токио. Как 8 ноября 2017 года сообщила
На протяжении ряда лет Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами и в настоящее время остается вторым по значимости (после КНР) торговым партнером региона с долей в 10% в ВТО. Основу поставок в Японию, кроме алюминия, составляют лесоматериалы, целлюлоза, древесный уголь, бумага и картон, нефть и нефтепродукты. Кроме того, предприятия региона экспортируют в Японию черные металлы и продукты питания. Основной объем поставок Японии на рынок Приангарья — машины и оборудование, продукция химической промышленности и ряд других.
На территории Иркутской области зарегистрировано восемь коммерческих организаций с долей инвестиций Японии. Наиболее крупные совместные предприятия — ООО «ТМ Байкал», специализирующееся на лесопереработке, а также ЗАО «ИНК-Север» и ЗАО «ИНК-Запад», работающие в области нефте- и газодобычи. Однако в последние два года наблюдается тенденция сокращения внешнеторговых поставок. В связи с этим, а также с учетом договоренностей, достигнутых на уровне глав России и Японии, правительство Иркутской области приняло решение провести презентацию инвестиционного потенциала в городе Токио.
«На наш взгляд, взаимное сотрудничество имеет ряд перспективных направлений. Это подтверждает и значительный интерес к участию в презентации региона со стороны иркутского делового сообщества — около двадцати предприятий и организаций, — сказал Сергей Левченко. — В составе нашей делегации — металлургические, машиностроительные, лесоперерабатывающие, туристические, сельскохозяйственные компании. Японскому бизнесу представят проект развития особой экономической зоны».
Глава региона отметил, что взаимные интересы не ограничиваются только экономическими связями. Иркутская область имеет побратимские отношения со следующими городами Японии: Иркутск — Канадзава, Шелехов — Номи, Братск — Нанао,
«Мы открыты для общения и поиска новых векторов сотрудничества на долгосрочной основе, — сказал Сергей Левченко. — Визит делегации приурочен к 20-летию установления дружественных связей Иркутской области с префектурой Исикава, и мы надеемся в рамках встреч в Канадзаве придать новый импульс развитию гуманитарных, культурных связей, активизировать взаимные обмены».