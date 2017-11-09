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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Туризм, культуру и лесопромышленный комплекс поможет развивать Приангарью Япония

Япония поможет Иркутской области развивать туризм, культуру и лесопромышленный комплекс.

Источник: Reuters

Япония поможет Иркутской области развивать туризм, культуру и лесопромышленный комплекс. Такое решение было принято на встрече губернатора Сергея Левченко с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии Евгением Афанасьевым и торговым представителем РФ в Японии Сергеем Егоровым, которое состоялось в Токио. Как 8 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, существует несколько перспективных направлений сотрудничества — в первую очередь, вопросы участия японского капитала в важнейших инвестиционных проектах Иркутской области, в частности, в сфере ТЭК, лесопромышленного комплекса, строительства, здравоохранения, культуры и иных. Интерес представляют проекты в сфере туризма, в том числе участие в создании инфраструктуры особой экономической зоны на озере Байкал для развития делового, культурно-познавательного, спортивного туризма, а также организация прямых авиарейсов из Иркутска в разные города Японии. «Мы готовы оказывать помощь в развитии двустороннего сотрудничества, которое будет интересно и выгодно для обеих сторон. Это относится к различным сферам деятельности», — сказал Евгений Афанасьев.

На протяжении ряда лет Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами и в настоящее время остается вторым по значимости (после КНР) торговым партнером региона с долей в 10% в ВТО. Основу поставок в Японию, кроме алюминия, составляют лесоматериалы, целлюлоза, древесный уголь, бумага и картон, нефть и нефтепродукты. Кроме того, предприятия региона экспортируют в Японию черные металлы и продукты питания. Основной объем поставок Японии на рынок Приангарья — машины и оборудование, продукция химической промышленности и ряд других.

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На территории Иркутской области зарегистрировано восемь коммерческих организаций с долей инвестиций Японии. Наиболее крупные совместные предприятия — ООО «ТМ Байкал», специализирующееся на лесопереработке, а также ЗАО «ИНК-Север» и ЗАО «ИНК-Запад», работающие в области нефте- и газодобычи. Однако в последние два года наблюдается тенденция сокращения внешнеторговых поставок. В связи с этим, а также с учетом договоренностей, достигнутых на уровне глав России и Японии, правительство Иркутской области приняло решение провести презентацию инвестиционного потенциала в городе Токио.

«На наш взгляд, взаимное сотрудничество имеет ряд перспективных направлений. Это подтверждает и значительный интерес к участию в презентации региона со стороны иркутского делового сообщества — около двадцати предприятий и организаций, — сказал Сергей Левченко. — В составе нашей делегации — металлургические, машиностроительные, лесоперерабатывающие, туристические, сельскохозяйственные компании. Японскому бизнесу представят проект развития особой экономической зоны».

Глава региона отметил, что взаимные интересы не ограничиваются только экономическими связями. Иркутская область имеет побратимские отношения со следующими городами Японии: Иркутск — Канадзава, Шелехов — Номи, Братск — Нанао, Железногорск-Илимский — Саката, Ангарск — Комацу, Усолье-Сибирское — Кага. 9 октября 1997 года в Иркутске был подписан протокол о дружественном обмене между Иркутской областью и префектурой Исикава, более полувека действует Иркутское региональное отделение общества «Россия — Япония» — «Байкал — Япония», с 2002 года в Иркутске работает Японский информационный центр.

«Мы открыты для общения и поиска новых векторов сотрудничества на долгосрочной основе, — сказал Сергей Левченко. — Визит делегации приурочен к 20-летию установления дружественных связей Иркутской области с префектурой Исикава, и мы надеемся в рамках встреч в Канадзаве придать новый импульс развитию гуманитарных, культурных связей, активизировать взаимные обмены».

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