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07:57 (мск), источник: Podrobno.uz

Прощай Гульнара: в Ташкенте снесут здание Фонда Форума

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ближайшее время в центральной части Ташкента начнется снос здания Фонда Форума, созданного Гульнарой Каримовой, а также рядом стоящих построек — НА «Узбеккино», Дома кино, Главного управления ташкентского метрополитена и других.

Источник: Podrobno.uz

Главная причина этого — строительство международного делового центра Tashkent City, часть которого будет расположена на месте сносимых зданий. .

Напомним, что Tashkent City будет размещен на площади в 80 гектаров в центре столицы между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор и Фурката и проспектом Ислама Каримова.

В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов, предусмотрено построить высотой не выше 40 этажей, а жилые — не выше 12. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также подземные парковки.

Строительство делового центра столицы планируется начать в следующем году. Общая стоимость проекта превышает один миллиард долларов.

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