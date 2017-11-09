Прощай Гульнара: в Ташкенте снесут здание Фонда Форума

Источник: Podrobno.uz

Главная причина этого — строительство международного делового центра Tashkent City, часть которого будет расположена на месте сносимых зданий. .

Напомним, что Tashkent City будет размещен на площади в 80 гектаров в центре столицы между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор и Фурката и проспектом Ислама Каримова.

В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов, предусмотрено построить высотой не выше 40 этажей, а жилые — не выше 12. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также подземные парковки.