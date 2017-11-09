Названа программа визита Владимира Путина в Челябинск

Источник: РИА "Новости"

Программа визита президента РФ Владимира Путина в Челябинск будет включать встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и подписание совместного заявления, анонс рабочей поездки размещён на сайте Кремля.

9 ноября главы государств проведут отдельную встречу, на которой обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня. Затем президенты примут участие в пленарном заседании XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, главы двух стран подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (22 октября 1992 года)», — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, Владимир Путин посетит площадку Челябинского компрессорного завода и, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «пообщается с рабочими».