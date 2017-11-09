Названа программа визита Владимира Путина в Челябинск
Президенты России и Казахстана проведут отдельную встречу.
Президенты России и Казахстана проведут отдельную встречу.
Программа визита президента РФ Владимира Путина в Челябинск будет включать встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и подписание совместного заявления, анонс рабочей поездки размещён на сайте Кремля.
9 ноября главы государств проведут отдельную встречу, на которой обсудят вопросы двусторонней и международной повестки дня. Затем президенты примут участие в пленарном заседании XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, главы двух стран подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (22 октября 1992 года)», — отмечают в
Кроме того, Владимир Путин посетит площадку Челябинского компрессорного завода и, как сообщает ТАСС со ссылкой на
Напомним, в первый день Форума в Челябинске состоялась встреча ректоров вузов и министров образования двух стран.