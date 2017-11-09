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06:51 (мск), источник: Om1.ru

В Екатеринбург впервые летит посол США в России Джон Хантсман

Программа визита пока не разглашается.

В Екатеринбург прилетит новый посол США в России Джон Хантсман. По информации источников 66.RU, американский представитель прибудет на Урал через полторы недели, в понедельник, 20 ноября. Программа его визита пока не раскрывается.

В генеральном консульстве США в Екатеринбурге на вопрос корреспондента 66.RU ответили: «В настоящий момент у нас нет информации об официальной поездке посла».

Напомним, политик и предприниматель Джон Хантсман был назначен послом США в России в октябре 2017 г. До этого он был губернатором штата Юта и служил послом в Китае.

Одним из ярких фактов биографии господина посла является его религия — он мормон. Он посвятил несколько лет работе в миссии на Тайване, во время которой изучил мандаринский диалект и овладел китайским языком. За месяц до визита Джона Хантсмана в Екатеринбург состоялся визит одного из апостолов церкви — Рассела М. Нельсона. Он прибыл с проповедью к верующим.

Предыдущий визит посла США в Екатеринбург состоялся в апреле 2015 г. Тогда Джон Ф. Теффт пробыл на Урале несколько дней. Во время приезда возле генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге прошел одиночный пикет. Подобные акции екатеринбургские общественники устраивают каждый раз, когда в консульстве проходят значительные мероприятия. Евгений Ройзман тогда сказал, что «мы здесь, в Екатеринбурге, американцев не боимся, мы вообще здесь у себя никого не боимся, но немножко опасаемся идиотов».

Источник: 66.ru.

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