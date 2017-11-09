В Екатеринбург впервые летит посол США в России Джон Хантсман

В Екатеринбург прилетит новый посол США в России Джон Хантсман. По информации источников 66.RU, американский представитель прибудет на Урал через полторы недели, в понедельник, 20 ноября. Программа его визита пока не раскрывается.

В генеральном консульстве США в Екатеринбурге на вопрос корреспондента 66.RU ответили: «В настоящий момент у нас нет информации об официальной поездке посла».

Напомним, политик и предприниматель Джон Хантсман был назначен послом США в России в октябре 2017 г. До этого он был губернатором штата Юта и служил послом в Китае.

Одним из ярких фактов биографии господина посла является его религия — он мормон. Он посвятил несколько лет работе в миссии на Тайване, во время которой изучил мандаринский диалект и овладел китайским языком. За месяц до визита Джона Хантсмана в Екатеринбург состоялся визит одного из апостолов церкви — Рассела М. Нельсона. Он прибыл с проповедью к верующим.