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06:54 (мск), источник: Интерфакс

Правительство назначило даты переписи населения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сроках проведения переписи населения, сообщает в четверг официальный сайт правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что пробная перепись населения (пилотное обследование) будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года», — говорится в документе от 4 ноября 2017 года № 2444-р.

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По результатам переписи, как уточняется, будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Распоряжение подготовлено и внесено Минэкономразвития России во исполнение решений по итогам совещания о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году 11 июля 2017 года.

Пробная перепись населения (пилотное обследование) будет проводиться с охватом ориентировочно 550 тысяч человек в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения. Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения, говорится в документе правительства РФ.

Ответственным за подготовку и проведение пробной переписи населения и Всероссийской переписи населения, обработку полученных сведений, подведение итогов, их официальное опубликование, хранение переписных листов и других документов, методологическое обеспечение Всероссийской переписи населения определён Росстат.

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