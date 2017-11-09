Правительство назначило даты переписи населения

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что пробная перепись населения (пилотное обследование) будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года», — говорится в документе от 4 ноября 2017 года № 2444-р.

По результатам переписи, как уточняется, будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Распоряжение подготовлено и внесено Минэкономразвития России во исполнение решений по итогам совещания о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году 11 июля 2017 года.

Пробная перепись населения (пилотное обследование) будет проводиться с охватом ориентировочно 550 тысяч человек в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения. Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения, говорится в документе правительства РФ.