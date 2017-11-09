19 городов и районов покинули Иркутскую Ассоциацию муниципальных образований
В Ассоциации пока остаются порядка 300 муниципальных образований разного уровня.
В Ассоциации пока остаются порядка 300 муниципальных образований разного уровня.
Девятнадцать муниципалитетов Иркутской области вышли из состава Ассоциации муниципальных образований (АМО), обладающей в регионе правом законодательной инициативы.
Местные издания сообщают, что в ноябре 2016 года мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев первым приостановил свое членство в Ассоциации муниципальных образований
Накануне АМО покинули Свирск,
По словам мэра Саянска Олега Боровского, глав районов не устраивает политика, которую проводит руководство Ассоциации, и они хотели бы более конструктивных отношений с правительством региона.
Отметим, председателем АМО является мэр города Черемхово Вадим Семенов.
По его словам, в АМО пока остаются порядка 300 муниципальных образований разного уровня, включая крупнейшие Иркутск и Братск. Говоря о причинах раскола, Вадим Семенов не исключил, что это могло произойти «под давлением определенных политических сил».
По его словам, в ближайшее время АМО проведет общее собрание членов, на котором главы муниципалитетов обсудят сложившуюся ситуацию.