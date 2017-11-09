Бурков отправился из Омска в Челябинск на форум с участием Путина и Назарбаева
В этом году темой
В этом году темой
Сегодня, 9 ноября, врио губернатора Александр Бурков отправился в Челябинск на XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Бурков возглавит делегацию официальных и деловых кругов Омской области.
Как информирует официальный портал «Омская губерния», в этом году темой форума станет развитие человеческого капитала.
Главы приграничных регионов России и Казахстана обсудят вопросы межрегионального сотрудничества на панельных сессиях и
Ожидается, что в форуме примут участие президенты обеих стран — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Форум межрегионального сотрудничества проходит ежегодно с 2003 года — поочерёдно то в России, то в Казахстане. В прошлом году он проводился в Астане.