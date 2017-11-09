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07:04 (мск), источник: Om1.ru

Бурков отправился из Омска в Челябинск на форум с участием Путина и Назарбаева

В этом году темой российско-казахстанского форума будет развитие человеческого капитала.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Сегодня, 9 ноября, врио губернатора Александр Бурков отправился в Челябинск на XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Бурков возглавит делегацию официальных и деловых кругов Омской области.

Как информирует официальный портал «Омская губерния», в этом году темой форума станет развитие человеческого капитала.

Главы приграничных регионов России и Казахстана обсудят вопросы межрегионального сотрудничества на панельных сессиях и Российско-Казахстанском деловом совете. Кроме того, главы Омской и Северо-Казахстанской областей подпишут дополнительное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и прочих сферах.

Ожидается, что в форуме примут участие президенты обеих стран — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Форум межрегионального сотрудничества проходит ежегодно с 2003 года — поочерёдно то в России, то в Казахстане. В прошлом году он проводился в Астане.

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