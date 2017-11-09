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07:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэр Барабинска подал заявление об отставке

Ранее Максим Овсянников стал фигурантом уголовного дела о халатности ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем нарушение прав граждан, жители города собирали подписи с требованием отставки.

Мэр Барабинска подал заявление об отставке, заявление Максима Овсянникова опубликовал на своей странице в «Facebook» депутат Константин Терещенко.

Вопрос об отставке внесен в повестку заседания Горсовета Барабинска.

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Ранее сообщалось, что Максим Овсянников стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в халатности, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем нарушение прав граждан.

По данным следствия, речь идет невыполнении региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. 46 квартир люди не получили до сих пор, хотя все сроки вышли еще в июле 2014 года. Строительство дома не завершили, а возведенный объект имеет множество дефектов строительных конструкций. Несмотря на это, говорится в сообщении Следственного комитета, глава администрации города Барабинска согласовывал застройщику оплату выполненных работ на сумму свыше 37 миллионов рублей.

Местные жители собрали три тысячи подписей с требованием отставки местного главы. Программа переселения из ветхого жилья как раз была одной из основных претензий. Свое обращение барабинцы отправили Президенту, губернатору и спикеру регионального Заксобрания.

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