В Омской области сельские чиновники занижали зарплату подросткам

Восемь подростков из Черлакского района, которые подрабатывали на летних каникулах, только недавно узнали, что работодатель нарушал их права. Возможно, об этом не знал и сам работодатель — администрация Николаевского сельского поселения.

Во время проверки прокуратура Черлакского района обнаружила, что трудовые договора с подростками содержат ряд нарушений.

Прокуратура Омской области:

— При этом в трудовых договорах, заключённых между несовершеннолетними и органом местного самоуправления, отсутствовали положения, предусматривающие предоставление таким работникам отпуска либо выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, в связи с чем отпуск им не предоставлялся, компенсация за неиспользованный отпуск не выплачивалась. Также не были указаны сроки выплаты заработной платы.

Вряд ли подростки рассчитывали брать на летних каникулах отпуск. Но были нарушения и посерьёзнее. В трудовых договорах школьникам устанавливалась зарплата ниже МРОТ — всего 7500 рублей в месяц. Главное же — ребятам не заводили трудовые книжки.