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07:51 (мск), источник: БЕЛТА

НАТО создаст два новых командных центра в Европе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе будут созданы два новых центра планирования и управления операциями НАТО, сообщают информагентства.

Об этом договорились на встрече в Брюсселе министры обороны стран Североатлантического альянса. Один из новых центров будет отвечать за переброску войск и вооружений по европейскому континенту, другой — за операции военно-морских сил в Атлантическом океане.

Где именно будут располагаться данные командные центры и сколько дополнительного персонала нужно НАТО, пока неизвестно. Детали реорганизации должны быть проработаны до февральской встречи министров обороны государств Североатлантического альянса.

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