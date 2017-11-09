НАТО создаст два новых командных центра в Европе
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе будут созданы два новых центра планирования и управления операциями НАТО, сообщают информагентства.
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе будут созданы два новых центра планирования и управления операциями НАТО, сообщают информагентства.
Об этом договорились на встрече в Брюсселе министры обороны стран Североатлантического альянса. Один из новых центров будет отвечать за переброску войск и вооружений по европейскому континенту, другой — за операции
Где именно будут располагаться данные командные центры и сколько дополнительного персонала нужно НАТО, пока неизвестно. Детали реорганизации должны быть проработаны до февральской встречи министров обороны государств Североатлантического альянса.