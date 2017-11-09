Президент Узбекистана принял губернатора Петербурга
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял губернатора
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял губернатора
На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления отношений Узбекистана с
Сегодня объемы взаимного товарооборота достигают $200 млн долларов. В
Стороны отметили необходимость эффективного использования имеющегося потенциала для увеличения объемов взаимной торговли и углубления кооперации между ведущими предприятиями.
Особое внимание уделено реализации совместных программ и проектов в сфере здравоохранения, образования и туризма.
Георгий Полтавченко отметил, что на переговорах, в первую очередь, обсуждалась возможность поставок из Петербурга сельскохозяйственной техники.
«Трактора “Кировец” всегда были хорошо известны. И сегодня Кировский завод производит действительно высочайшего качества технику, которая пользуется спросом во многих странах. По цене она доступна и крупным сельскохозяйственным предприятиям, и фермерским хозяйствам», — сказал губернатор.
Он также отметил, что обсуждались вопросы поставки техники, производимой петербургским заводом «Кортекс» — одним из ведущих мировых производителей экскаваторов.
Важной темой на переговорах стала сфера безопасности. «В
Он также подчеркнул, что Петербург заинтересован в поставках качественных продуктов из Узбекистана. В составе петербургской делегации — руководители ряда предприятий, которые занимаются, в том числе, производством и поставкой питания для детей.
«Мы очень заинтересованы, чтобы наши дети получали высококачественный экологически чистый продукт. Такой продукт есть у наших друзей в Узбекистане, мы с удовольствием будем его приобретать», — сказал Георгий Полтавченко.
Отдельными темами на переговорах стали вопросы сотрудничества в сферах развития