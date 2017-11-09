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07:59 (мск), источник: Kommersant.uz

Президент Узбекистана принял губернатора Петербурга

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Источник: Kommersant.uz

На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления отношений Узбекистана с Санкт-Петербургом.

Сегодня объемы взаимного товарооборота достигают $200 млн долларов. В Санкт-Петербурге осуществляют трудовую деятельность около 1 млн наших граждан. В ведущих вузах этого города проходят обучение свыше 3 тыс. узбекистанцев.

Стороны отметили необходимость эффективного использования имеющегося потенциала для увеличения объемов взаимной торговли и углубления кооперации между ведущими предприятиями.

Особое внимание уделено реализации совместных программ и проектов в сфере здравоохранения, образования и туризма.

Георгий Полтавченко отметил, что на переговорах, в первую очередь, обсуждалась возможность поставок из Петербурга сельскохозяйственной техники.

«Трактора “Кировец” всегда были хорошо известны. И сегодня Кировский завод производит действительно высочайшего качества технику, которая пользуется спросом во многих странах. По цене она доступна и крупным сельскохозяйственным предприятиям, и фермерским хозяйствам», — сказал губернатор.

Он также отметил, что обсуждались вопросы поставки техники, производимой петербургским заводом «Кортекс» — одним из ведущих мировых производителей экскаваторов.

Важной темой на переговорах стала сфера безопасности. «В Санкт-Петербурге наработан серьезный опыт — реализуется проект “Безопасный город”. Президент Узбекистана дал поручение изучить опыт Санкт-Петербурга в этом направлении», — сообщил Георгий Полтавченко.

Он также подчеркнул, что Петербург заинтересован в поставках качественных продуктов из Узбекистана. В составе петербургской делегации — руководители ряда предприятий, которые занимаются, в том числе, производством и поставкой питания для детей.

«Мы очень заинтересованы, чтобы наши дети получали высококачественный экологически чистый продукт. Такой продукт есть у наших друзей в Узбекистане, мы с удовольствием будем его приобретать», — сказал Георгий Полтавченко.

Отдельными темами на переговорах стали вопросы сотрудничества в сферах развития жилищно-коммунального хозяйства, водоотведения, водоподготовки, городского транспорта, автоматизации предоставления услуг населению.

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