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09:46 (мск), источник: РБК

Появилось видео проверки будущих губернаторов под колесами БТР

Участники тренинга РАНХиГС для кандидатов в губернаторы приняли участие в военных учениях на полигоне Кубинка. Они прыгали с парашютами с вышки, учились бросать гранаты, стрелять из пистолетов и автоматов.

Парашюты, гранаты, автоматы

Участники программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва приняли участие в тренинге в военном тренировочном комплексе «Кубинка» 27 октября этого года. Об этом РБК рассказали двое участников мероприятия.

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Тренинг в «Кубинке» — часть учебной программы по подготовке кадров для назначения на высокие государственные должности, о котором РБК сообщал ранее. В ходе предыдущего модуля обучения, который состоялся в Сочи, участники тренинга прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах и занимались каньонингом.

На военном полигоне участники программы прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты. В частности, участники тренинга должны были лечь под едущий БТР.

Эта часть тренинга оказалась достаточно травматичной, рассказал РБК один из участников.

«После парашютов трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной», — отметил собеседник РБК. Он добавил, что учебная парашютная вышка рассчитана на «пацанов весом 60−70 кг», а не на «тех, кто весит около 100 кг каждый». Назвать конкретную цель военного модуля тренинга он не смог.

Второй собеседник РБК подтвердил свое участие в учебном модуле и добавил, что в нем поучаствовали «все, кого еще никуда не назначили».

Он заявил, что обучающихся решили испытать «на военную крепость, на готовность к обороне». Всего в военном тренинге приняли участие около 40 человек, в том числе депутаты Иван Абрамов (ЛДПР) и Антон Гетта («Единая Россия»), первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра строительства Андрей Чибис и заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.

Гетта заявил РБК, что в тренинге не участвовал, а Абрамов на вопросы РБК ответил, что это «секрет». Чибис посоветовал РБК обратиться к своему помощнику, в приемной Обрывалина и пресс-службе Минкультуры на звонки РБК не ответили.

Президентский резерв

Тренинг РАНХиГС, организованный при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики, рассчитан на девять месяцев и состоит из восьми учебных модулей. Первый из них прошел в июне текущего года, последний назначен на февраль 2018 года и должен закончиться за месяц до выборов президента. Учебный модуль в начале октября состоялся в Сочи, зимой участников тренинга повезут в Малайзию и Сингапур.

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В тренинге принимают участие депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства. Собеседники РБК говорили, что из участников обучения федеральный центр выбирает в том числе кадры для назначения главами регионов. Так, регионы возглавили Александр Бурков (Омская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Андрей Клычков (Орловская область) и Андрей Травников (Новосибирская область).

Военная тренировка — лишь одна из частей обучения. Программа состоит также из защиты проектов учащихся, личностно-профессиональной диагностики, командообразующих мероприятий (гонок на лодках-драконах и парусной регаты) и лекций. Их обучающимся читают высокопоставленные спикеры. Так, в предварительной программе обучения как лекторы были заявлены руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр экономического развития Максим Орешкин. Также лекции участникам тренинга, судя по проекту программы, должны читать представители крупных компаний — глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов и др.

Губернаторов в РФ будут выбирать из лучших отечественных управленцев
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11 октября© Ньюстюб
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