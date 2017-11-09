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08:18 (мск), источник: РИА Новости

БПК «Адмирал Виноградов» вернулся во Владивосток из дальнего похода

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Виноградов» вернулся во Владивосток из дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Источник: РИА Новости

«В составе отряда кораблей, куда входили также большой противолодочный корабль “Адмирал Пантелеев” и большой морской танкер “Борис Бутома”, БПК “Адмирал Виноградов” под командованием капитана 1 ранга Алексея Болотникова решал задачи в акватории Тихого океана и совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тысяч морских миль», — сообщил Воскресенский.

На причале БПК встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1 ранга Иван Ковалёв. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» продолжает дальний поход.

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