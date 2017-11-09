БПК «Адмирал Виноградов» вернулся во Владивосток из дальнего похода

«В составе отряда кораблей, куда входили также большой противолодочный корабль “Адмирал Пантелеев” и большой морской танкер “Борис Бутома”, БПК “Адмирал Виноградов” под командованием капитана 1 ранга Алексея Болотникова решал задачи в акватории Тихого океана и совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тысяч морских миль», — сообщил Воскресенский.