На форуме ректоров вузов в Челябинске заключено 40 соглашений о сотрудничестве

В рамках XIV форума сотрудничества России и Казахстана в Челябинске состоялся форум ректоров вузов двух государств — в нем приняли участие руководители 77 российских и 49 казахских университетов, которые заключили 40 соглашений о сотрудничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участников форума от имени президента Владимира Путина поприветствовал полпред президента в УрФО Игорь Холманских: «Наши народы исторически связывают тесные дружеские, культурные и экономические связи. Расширение сотрудничества России и Казахстана в сфере образования и науки играет первостепенное значение. Казахстан является ключевым партнером российских университетов. Уверен, мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению связей».

Глава Челябинской области Борис Дубровский сделал акцент на необходимости расширения сотрудничества между странами. «У нас и казахстанских коллег во многом сходные условия в экономике, в сфере науки и культуры, здравоохранении. Наши образовательные программы востребованы по обе стороны границы. Мы хорошо понимаем важность взаимодополняемых компетенций в научно-образовательной сфере и стремимся к постоянному обмену опытом и образовательными технологиями», — сказал Борис Дубровский, уточнив, что в вузах региона учится более 3 тыс. студентов из Казахстана.

Министр образования и науки России Ольга Васильева в своем докладе вернулась к теме форума — развитию человеческого капитала. Она подчеркнула, что основную роль в формировании человеческого капитала играет вузовское образование. «Значение таких встреч очень велико, масштаб нашего форума, тот факт, что в нем приняли участие руководители более 100 вузов, свидетельствует о высоком уровне интереса к развитию межнационального диалога и поиске новых форм сотрудничества», — обратилась к участникам мероприятия Ольга Васильева.

«Без сомнения, победителями в глобальной конкурентной борьбе станут те, кто будет обладать передовым человеческим капиталом», — отметил в своем докладе министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев. Он призвал к более тесному взаимодействию между университетами в сфере развития фундаментальной науки, подготовки научных кадров и совершенствованию образования.

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, подводя итоги форума, отметил, что за годы сотрудничества между вузами России и Казахстана накоплена огромная база. «Мы никогда не сможем конкурировать с практиками, имея в виду западную модель образования, практику всегда можно освоить, но фундаментальность нашего образования мы должны сохранять, это и есть наше конкурентное преимущество», — отметил Виктор Садовничий.