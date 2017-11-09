Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Эксперт: Киев расстрелял и сжег свой боезапас
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
08:32 (мск), источник: dostup1.ru

На форуме ректоров вузов в Челябинске заключено 40 соглашений о сотрудничестве

В мероприятии приняли участие руководители 77 российских и 49 казахских университетов.

В рамках XIV форума сотрудничества России и Казахстана в Челябинске состоялся форум ректоров вузов двух государств — в нем приняли участие руководители 77 российских и 49 казахских университетов, которые заключили 40 соглашений о сотрудничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участников форума от имени президента Владимира Путина поприветствовал полпред президента в УрФО Игорь Холманских: «Наши народы исторически связывают тесные дружеские, культурные и экономические связи. Расширение сотрудничества России и Казахстана в сфере образования и науки играет первостепенное значение. Казахстан является ключевым партнером российских университетов. Уверен, мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению связей».

Глава Челябинской области Борис Дубровский сделал акцент на необходимости расширения сотрудничества между странами. «У нас и казахстанских коллег во многом сходные условия в экономике, в сфере науки и культуры, здравоохранении. Наши образовательные программы востребованы по обе стороны границы. Мы хорошо понимаем важность взаимодополняемых компетенций в научно-образовательной сфере и стремимся к постоянному обмену опытом и образовательными технологиями», — сказал Борис Дубровский, уточнив, что в вузах региона учится более 3 тыс. студентов из Казахстана.

Министр образования и науки России Ольга Васильева в своем докладе вернулась к теме форума — развитию человеческого капитала. Она подчеркнула, что основную роль в формировании человеческого капитала играет вузовское образование. «Значение таких встреч очень велико, масштаб нашего форума, тот факт, что в нем приняли участие руководители более 100 вузов, свидетельствует о высоком уровне интереса к развитию межнационального диалога и поиске новых форм сотрудничества», — обратилась к участникам мероприятия Ольга Васильева.

«Без сомнения, победителями в глобальной конкурентной борьбе станут те, кто будет обладать передовым человеческим капиталом», — отметил в своем докладе министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев. Он призвал к более тесному взаимодействию между университетами в сфере развития фундаментальной науки, подготовки научных кадров и совершенствованию образования.

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий, подводя итоги форума, отметил, что за годы сотрудничества между вузами России и Казахстана накоплена огромная база. «Мы никогда не сможем конкурировать с практиками, имея в виду западную модель образования, практику всегда можно освоить, но фундаментальность нашего образования мы должны сохранять, это и есть наше конкурентное преимущество», — отметил Виктор Садовничий.

По итогам форума ректоров была принята резолюция о сотрудничестве в сфере науки и образования, подготовки и обучения студентов и реализации совместных проектов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Депутаты предложили увеличить наказание живодерам до 5 лет лишения свободы
Снежинские ядерщики приняли участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2017
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Трамп призвал Китай и Россию помочь в споре с КНДР
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь