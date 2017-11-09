Началась деловая часть российско-казахстанского форума
В Челябинске сегодня стартовала деловая часть форума. Она проходит на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске сегодня стартовала деловая часть форума. Она проходит на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Но прежде чем Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут совместное пленарное заседание, им покажут челябинский метеорит и древнюю колесницу.
Это часть масштабной выставки «Опорный край державы», которую подготовили на промышленной площадке. Экспонатов — более полутысячи, они расскажут об истории, искусстве, развитии туризма на Урале.